Президент Польши продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью
- 30.09.2021, 14:32
Документ направлен в парламент, который должен одобрить его.
Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Об этом сообщает PAP.
Документ направлен в польский Сейм, который должен одобрить его.
Режим чрезвычайного положения был введен ранее в сентябре и действовал в двух польских воеводствах, Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов. Режим ЧП вводит ряд ограничений, в том числе запрет на массовые мероприятия.
Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегальных мигрантов, а затем направляет их в сторону границы с ЕС.