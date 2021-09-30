Президент Польши продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью 30.09.2021, 14:32

Анджей Дуда

Документ направлен в парламент, который должен одобрить его.

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Об этом сообщает PAP.

Документ направлен в польский Сейм, который должен одобрить его.

Режим чрезвычайного положения был введен ранее в сентябре и действовал в двух польских воеводствах, Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов. Режим ЧП вводит ряд ограничений, в том числе запрет на массовые мероприятия.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегальных мигрантов, а затем направляет их в сторону границы с ЕС.

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