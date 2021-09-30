Стало известно, из-за кого Путин мог заразиться коронавирусом
- 30.09.2021, 14:42
- 5,110
Президент РФ отправился на самоизоляцию после общения с одним человеком.
Стало известно, с кем общался президент России Владимир Путин, после чего отправился на двухнедельный карантин из-за риска заболеть COVID-19.
По словам Путина, инфицированным оказался один из его помощников в должности адъютанта.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло», – заявил президент России в ходе встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Однако известный политолог Валерий Соловей заявил, что не верит в официальную причину отправки в самоизоляцию Путина, озвученную Кремлем.
Эксперт подчеркнул, что информация о десятках человек, инфицированных коронавирусной инфекции в окружении Путина не соответствует действительности.
«Они ищут какой-то предлог и объяснение его исчезновению. И это получается все более неуклюже. Путин всегда во время общенациональных выборов, особенно когда есть угроза массовых волнений, предпочитает держаться подальше от Москвы. В этот раз он просто предал это гласности», – считает Соловей.
Еще одной причиной, как полагает политолог, стала необходимость в хирургическом вмешательстве с целью повысить жизненные показатели главы Кремля.
«Это Ельцин мог сказать, что ему предстоит операция, и попросить россиян поддержать его. Владимир Владимирович не нуждается в этом. Это не только характер, но и стратегия, позволяющая всё и всех контролировать», – отметил Соловей.