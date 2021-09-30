Владелец EPAM обратился к сотрудникам в связи с перестрелкой в Минске

Владелец EPAM обратился к сотрудникам в связи с перестрелкой в Минске21
- 30.09.2021, 14:51
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Аркадий Добкин призвал сотрудников к благоразумию.
Сотрудники EPAM, в которой работал погибший в ходе перестрелки с силовиками Андрей Зельцер, получили письменное обращение Аркадия Добкина. Смерть сотрудника EPAM всколыхнула всю страну.
Его слова приводит dev.by:
— Коллеги, день назад мы все узнали о произошедшей в Минске трагедии, в результате которой погибли два человека.
Тяжело найти правильные слова, но прежде всего это трагедия потери двух человеческих жизней, трагедия для их детей, их семей, их близких — для всех.
Не имея пока официально подтвержденной информации, мы можем в то же время обоснованно полагать, что одним из погибших был сотрудник нашей компании, Андрей Зельцер.
Мы понимаем, что это может быть нелегко, но единственное, о чем бы мы хотели просить всех нас тут — это сохранять очень необходимое сейчас благоразумие во всем: в поступках, действиях, словах.
Пожалуйста, не вступайте в непродуктивный обмен мнениями или неподтвержденными фактами как внутри наших корпоративных, так и во внешних социальных каналах и медиа.
Спасибо за понимание, Аркадий.