В Минске отключат холодную и горячую воду: в каких домах ждать сюрприз 30.09.2021, 15:01

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В Советском районе столицы вышел из строя трубопровод.

В телеграм-канале минсокго ЖКХ появилось сообщение об отключении воды у жителей Советского района столицы.

Как сообщается, в связи с повреждением трубопровода Ф150 временно будет отсутствовать холодное и горячее водоснабжение в домах на улице Гамарника,19/2,11,13,15.

В ЖКХ обещают, что трубопровод будет восстановлен 30 сентября около 15:00.

Временное водоснабжение на период проведения работ будет организовано из цистерн «Вода питьевая».

Напомним, что 16 сентября в 23:31 в МЧС сообщили о прорыве трубопровода. Из-за аварии в Минском районе 269 домов остались без воды.

А из-за аварии 21 сентября ни воды, ни света не было у жителей минского микрорайона Зеленый Луг.

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