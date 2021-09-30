В Минске отключат холодную и горячую воду: в каких домах ждать сюрприз
- 30.09.2021, 15:01
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В Советском районе столицы вышел из строя трубопровод.
В телеграм-канале минсокго ЖКХ появилось сообщение об отключении воды у жителей Советского района столицы.
Как сообщается, в связи с повреждением трубопровода Ф150 временно будет отсутствовать холодное и горячее водоснабжение в домах на улице Гамарника,19/2,11,13,15.
В ЖКХ обещают, что трубопровод будет восстановлен 30 сентября около 15:00.
Временное водоснабжение на период проведения работ будет организовано из цистерн «Вода питьевая».
Напомним, что 16 сентября в 23:31 в МЧС сообщили о прорыве трубопровода. Из-за аварии в Минском районе 269 домов остались без воды.
А из-за аварии 21 сентября ни воды, ни света не было у жителей минского микрорайона Зеленый Луг.