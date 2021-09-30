Ученые нашли «тайную комнату» неандертальцев 1 30.09.2021, 15:11

Вход в которую был заблокирован как минимум 40 тысяч лет.

Комплекс, состоящий из четырех пещер, находится в юго-восточной части британской заморской территории Гибралтар, со стороны Средиземного моря. Он назван именем капитана А. Горама из второго батальона Королевских мюнстерских фузилеров. В 1907 году британский военный открыл первую из пещер комплекса (пещера Горама) и написал на ее стене свое имя. Потом о пещерах забыли на довольно долгое время, сообщает naked-science.ru.

Только в 1948 году Британский музей по просьбе властей Гибралтара организовал первые археологические работы. Находки из пещер произвели фурор: археологи обнаружили там массу всего — от доисторических каменных орудий до абстрактных наскальных рисунков, которые свидетельствуют о том, что неандертальцы жили там на протяжении более 125 тысяч лет.

В 2012 году специалисты возобновили (после значительного перерыва) работы в пещере Вангард. Они планировали, помимо прочего, выяснить ее размеры и узнать, есть ли в них проходы или камеры, закупоренные песком. В этом году группа исследователей под руководством директора Гибралтарского национального музея Клайва Финлейсона (Clive Finlayson) обнаружила разрыв в отложениях. Проход расчистили, пролезли через него и оказались в отдельном 13-метровом помещении в верхней части пещеры. С потолка свисали сталактиты, частичные повреждения которых, как и следы на камнях, говорили о том, что пещера пережила древнее землетрясение.

На полу «тайной комнаты» были разбросаны кости ног рыси, позвонки пятнистой гиены и большая кость крыла белоголового сипа (очевидно, его останки доставил некий наземный хищник). «Что-то затащило это все сюда, — сказал Финлейсон. — Мы также нашли шесть или семь следов когтей на стенах пещеры. Обычно такие следы когтей ассоциируются с медведями — и у нас действительно есть останки медведей в пещере, но эти следы кажутся мне слишком маленькими. Возможно, стены царапала рысь».

На костях нет никаких следов вмешательства человека (например, срезания мяса), но все же специалисты предполагают, что люди побывали в этом помещении: одна из находок — раковина, которая никак не могла оказаться тем без помощи человека (пещера расположена довольно высоко над уровнем моря).

Открытие помещения, изолированного от мира в течение 40 тысяч лет, навело ученых на интересную мысль. Дело в том, что четыре года назад они нашли молочный зуб ребенка в месте, близко от пещеры, где неандертальцы не жили, но зато там осталось множество следов гиен. Скорее всего, гиены похитили ребенка у неандертальцев и съели. Но где остальные кости? Профессор Финлейсон надеется, что продолжение исследования «тайной комнаты» прольет свет на эту историю. Кстати, одна из пещер комплекса Горама носит название Гиена.

«Пещеры дают нам много информации о поведении этих людей, — говорит Финлейсон. — И информация эта далека от старого представления о грубых обезьяноподобных существах. Мы понимаем, что во всех отношениях они были людьми и были способны на большинство вещей, на которые способны современные люди».

Ранее в пещерах Горама нашли кости морских тюленей и дельфинов — животных, которых трудно добывать без лодок или плотов удовлетворительного уровня мореходности. Кроме того, отдельные орудия, схожие с неандертальскими, находили на африканской стороне Гибралтарского пролива. Все это может свидетельствовать о том, что местные неандертальцы систематически выходили в море.

Вангард — пещера высотой 35 метров, которая содержит 1,7 метра отложений. В результате их раскопок археологи обнаружили множество свидетельств обитания неандертальцев — от очагов и каменных орудий до останков убитых животных, включая благородных оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов. Специалисты впервые начали исследовать пещеру в 1989 году, но до сих пор далеки от окончания изысканий.

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