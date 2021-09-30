Карикатурный Третий Рим Вадим Зайдман

30.09.2021, 15:25

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В постимперскую эпоху никакая империя нежизнеспособна и обречена на развал.

Владислав Иноземцев увидел в создаваемой Путиным имперской монархии явные черты Древнего Рима.

Идея не нова. Сколько государств за минувшую историю, не исключая самой России (хотя в ту пору она была всего лишь Московским княжеством...), являли потуги стать преемниками Римской империи. Новое в том, и на это обратил внимание автор, что Путин, вольно или невольно, но проводит в жизнь римскую практику. Скрупулезно. Шаг за шагом.

Иноземцев предположил, что в воссоздании (реинкарнации) Римской империи Путин видит залог долговечности собственной империи. Третьего Рима – если без лишней скромности, коротенько и со вкусом. Чтобы даже после того, как он, первый император Третьего Рима Август-Путин, пойдет на повышение, Третий Рим остался. И стоял вечно. Как сказал еще старец Филофей, "Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать".

Замечу, во-первых, что выходец из питерской подворотни несколько карикатурно смотрится в роли императора Августа-Путина. Во-вторых, и это главное, в прошлые века, в эпоху империй, когда те или иные государства проявляли желание стать Третьим Римом, это как минимум не казалось диким. Было по-своему органично. И даже Путин, как известно, в 19-м веке смотрелся бы выдающимся политиком. Но в 21-м веке, в постимперскую эпоху, такого рода потуги просто смешны и нелепы.

Ну хорошо. Путин создал Третий Рим и провозглашен первым его императором. Замечательно, но в этом случае не надо забывать, как бесславно закончила свои дни Римская империя (если Путин, конечно, в курсе, что сомнительно, учитывая глубину познаний, то и дело демонстрируемую этим корифеем исторических наук). Причем, не подлежит сомнению, что начало её конца было предопределено уже в момент возникновения империи, то есть в 27 г. до нашей эры. Поэтому новоявленному Августу и его сенаторам из кооператива "Озеро" не следует утешаться тем, что у их "империи", в соответствии с данной исторической параллелью, впереди еще 500 лет, в течение которых придумается что-нибудь, как обхитрить Историю и Третьему Риму избегнуть судьбы Древнего Рима. Время, история в 21-м веке движутся гораздо быстрее, чем две тысячи лет назад.

Тем более – и в этом заключается главный анекдот нашего времени – старец Путин, полагающий, что его Третий Рим будет стоять вечно, а четвертому не бывать, на деле приложил максимум усилий, дабы с тем, что сегодня осталось от исторической Российской империи, как можно быстрее случился третий, окончательный этап распада.

В постимперскую эпоху никакая империя нежизнеспособна и обречена на развал, но Путин своими действиями по избыванию "крупнейшей геополитической катастрофы 20-го века" максимально приблизил и сделал неизбежной "крупнейшую геополитическую катастрофу 21-го века".

Надеюсь, мы доживем до этого времени и увидим бесславное падение "Третьего Рима" собственными глазами. И это будет исторически не только неизбежно, но и справедливо. И явится единственным залогом того, что наконец-то эта территория перестанет быть угрозой и соседям, и миру, и бывшие подданные империи станут свободными гражданами "счастливой страны – или стран – будущего", о чем так мечтают российские демократы.

Не России, а именно тех стран, которые образуются на обломках имперского самовластья. Потому что "счастливая Россия будущего" – это по определению оксюморон. Вся история Российской империи – не только при Путине – показывает, что не может она, с нетронутой имперской матрицей, стать нормальной страной, прежде всего, для своих собственных граждан, с государством, которое не расположилось бы в ней, как оккупационная армия (А. Герцен).

Хотя, возможно, и даже вероятно, что какая-то ее часть – Московия, например, – сохранит историческое название "Россия".

P.S. По мнению Владислава Иноземцева, "...конь, назначенный туда (в сенат. – прим.) Калигулой, просто воплощение идеального депутата Государственной Думы".

Сравнением коня Калигулы с депутатами Государственной думы Владислав Иноземцев, по-моему, просто оскорбил... коня, разумеется. – Не депутатов же.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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