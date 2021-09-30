Началось извержение одного из самых активных вулканов в мире 5 30.09.2021, 15:32

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Фото: Global Look Press/ZUMA

Видеофакт.

Геологическая служба США сообщила, что один из самых активных вулканов в мире — Килауэа на Гавайях — начал извергаться. Об этом пишет The Guardian.

Ученые наблюдают лавовые фонтаны, покрывающие дно кратера, и вздымающиеся облака вулканического газа, поднимающиеся в воздух. В том же районе образовалось большое озеро с лавой.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, lava fountains form in park https://t.co/JoBv4WyfHO pic.twitter.com/YhtkGuUWpS — WFLA NEWS (@WFLA) September 30, 2021

Извержение произошло в районе, где отсутствуют жилые постройки, оно полностью локализовано в национальном парке «Гавайские вулканы».

Уровень опасности вулкана повышен до «предупреждение», а авиационный индекс изменен на красный.

One of the most active volcanos on Earth is erupting on #Hawaii’s Big Island.



Officials with the U.S. Geological Survey confirmed that an eruption has begun in #Kilauea’s Halemaumau crater at the volcano’s summit.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/Udqgw6a4aL — 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 - 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 (@mnews_world) September 30, 2021

В 2018 году в Килауэа произошло сильное извержение, в результате чего было разрушено более 700 домов, тысячи жителей были эвакуированы в безопасные места. До этого вулкан медленно извергался в течение десятилетий.

Килауэа извергался с 1983 года и потоки лавы иногда покрывали сельские фермы и дома. Во время извержения лава иногда достигала океана.

🚨#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii



📌#kilauea l #Hawaii



USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021

За четыре месяца 2018 года Килауэа извергнул столько лавы, что она могла заполнить 320 тысяч плавательных бассейнов олимпийского размера. Площадь извержения превысила половину площади Манхэттена. Расплавленная порода превратила достопримечательности, улицы и кварталы в огромное поле почерневших валунов и вулканических осколков.

Извержение вулкана находится далеко от того места, где люди могут путешествовать пешком или ездить на автомобилях. В настоящее время парк вулканов открыт, а дороги не перекрыты.

Ранее мы сообщали об извержении вулкана на Канарских островах. А на Аляске впервые за многие годы произошло извержение сразу трех вулканов.

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