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Началось извержение одного из самых активных вулканов в мире

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  • 30.09.2021, 15:32
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Началось извержение одного из самых активных вулканов в мире
Фото: Global Look Press/ZUMA

Видеофакт.

Геологическая служба США сообщила, что один из самых активных вулканов в мире — Килауэа на Гавайях — начал извергаться. Об этом пишет The Guardian.

Ученые наблюдают лавовые фонтаны, покрывающие дно кратера, и вздымающиеся облака вулканического газа, поднимающиеся в воздух. В том же районе образовалось большое озеро с лавой.

Извержение произошло в районе, где отсутствуют жилые постройки, оно полностью локализовано в национальном парке «Гавайские вулканы».

Уровень опасности вулкана повышен до «предупреждение», а авиационный индекс изменен на красный.

В 2018 году в Килауэа произошло сильное извержение, в результате чего было разрушено более 700 домов, тысячи жителей были эвакуированы в безопасные места. До этого вулкан медленно извергался в течение десятилетий.

Килауэа извергался с 1983 года и потоки лавы иногда покрывали сельские фермы и дома. Во время извержения лава иногда достигала океана.

За четыре месяца 2018 года Килауэа извергнул столько лавы, что она могла заполнить 320 тысяч плавательных бассейнов олимпийского размера. Площадь извержения превысила половину площади Манхэттена. Расплавленная порода превратила достопримечательности, улицы и кварталы в огромное поле почерневших валунов и вулканических осколков.

Извержение вулкана находится далеко от того места, где люди могут путешествовать пешком или ездить на автомобилях. В настоящее время парк вулканов открыт, а дороги не перекрыты.

Ранее мы сообщали об извержении вулкана на Канарских островах. А на Аляске впервые за многие годы произошло извержение сразу трех вулканов.

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