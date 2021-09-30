Врачи: Четвертая волна коронавируса в Беларуси напоминает ситуацию во время первой волны в Италии или Испании 5 30.09.2021, 15:40

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Картина очень сильно отличается от прошлогодней.

Государственные СМИ сообщают, что очередей в больницах нет, ситуация спокойная, а по официальной статистике, количество новых инфицированных за день не превышает 2 тысячи. Но на самом деле возле больниц огромные очереди, в больницах нет мест, поскольку койки заполнены больными COVID-19, передает «Белсат».

27 сентября, согласно отчету Минздрава, за день медики выявили 1946 пациентов с COVID-19. За это время умерли 10 пациентов. Медики, работающие в больницах говорят, что на самом деле ситуация намного сложнее, чем та, которая отражается в данных ведомства. По словам врачей, медики еще как-то справлялись во время первых волн коронавируса. Но сейчас ситуация очень сильно отличается от прошлогодней.

«То, что происходит сейчас, даже сравнивать нельзя. И мы все понимаем, что это только начало. И с ужасом ждем дальнейшего развития событий. Каждый рабочий день, каждое дежурство – это просто работа на уничтожение. Для многих стало уже нормой отработать день, остаться на ночь, а потом еще день отработать. Я не могу сказать, насколько больница укомплектована кадрами. Но персонал часто на смене с трудом справляется с таким объемом работы», – цитирует Telegram-канал «Белыя халаты» слова врача из 10-й Минской городской клинической больницы.

Эту информацию «Белсату» подтвердили врачи из больницы. Врачи говорят, что коек не хватает, иногда пациентов размещают просто в коридорах, тяжелых случаев становится все больше, а болезнь сейчас сложно протекает в том числе и у более молодых пациентов.

«Стабильно каждый день умирает от 6 пациентов и больше, и это только в нашей больнице, в одной больнице Минска», – говорит врач.

Врачи должны отказывать в госпитализации больным из-за отсутствия мест, но буквально через несколько дней инфицированных привозят на машинах скорой помощи уже в более тяжелом состоянии.

Похожая ситуация в Минской центральной районной клинической больнице. Врачи говорят, что еще несколько недель назад ситуация была более-менее управляемой. Но сейчас выглядит значительно хуже. Машины скорой помощи ездят по городу с больными от больницы до больницы, чтобы найти место для пациента. Врачи считают, что сейчас у нас ситуация похожа на ту, что была во время первой волны в Италии или Испании.

Очереди больных в красной зоне в больницах не только в Минске, но и в других городах страны. Большинство отделений в региональных больницах переквалифицировали для лечения инфицированных коронавирусом. Причем свободных мест уже почти нет, а при этом, говорит врач из районной больницы, волна коронавируса еще далека от своего плато. Врачи считают, что ситуация будет только усложняться.

При этом в регионах практически нет очередей на вакцинацию. Примечательно, что большинство людей, а в наличии в районных больницах только китайская и российская, предпочитают именно китайскую вакцину. Прививки здесь делают каждый день с 8 утра до 19 часа. Но количество людей значительно увеличивается, если в наличии появляются вакцина китайского производства. Кстати, их количество ограничено и не всегда они есть в наличии. Поэтому часто у людей просто нет никакого выбора – какую прививку сделать, поскольку альтернативы «Спутник V» часто нет.

Медики призывают беречь себя и заботиться о собственном здоровье и безопасности.

«А рекомендации… они уже год не меняются: вакцинация, маски, антисептики и дистанция. Это и так все знают, но мало кто делает», – говорит врач.

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