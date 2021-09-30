Политолог: Пятый пакет санкций Евросоюза может поддержать и Украина 1 30.09.2021, 15:44

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Планируется ввести ограничения против ряда банков.

Очередной, пятый, пакет санкций Евросоюза в отношении властей Беларуси, который может быть принят в середине октября 2021 года, вероятно, продублируют США, Канада, Великобритания, Швейцария, заявил в «Смартэфире» политический аналитик Арсений Сивицкий.

«Такой риск существует. Как показывает предыдущий опыт, Евросоюз координирует свою деятельность как минимум с США, Канадой и Великобританией. Существует высокая вероятность, если 5-й пакет будет принят Брюсселем, он будет продублирован США и другими западными странами, включая Канаду, Великобританию, Швейцарию, а также странами, которые имеют плотные глубокие отношения с ЕС, например, кандидаты на вступление в ЕС», — пояснил Сивицкий.

Он добавил, что высоки риски того, что и Украина поддержит будущий санкционный пакет. Сивицкий напомнил, что 5-й пакет может коснуться, в том числе, сфер деревообработки, связи и затронуть более широкое число белорусских банков.

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