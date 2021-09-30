Ученые: На Венере возможен фотосинтез 30.09.2021, 16:03

Многообещающие выводы исследователей на этом не заканчиваются.

Работа исследователей из Калифорнийского политехнического университета в Помоне (США) и Технического университета Берлина (Германия) опубликована в журнале Astrobiology. При помощи измерения потоков фотонов, исходящих от горячей поверхности Венеры, и такого же потока в условиях фототрофной среды на Земле, а также в океанских гидротермальных жерлах и Черном море исследователи показали, что в облаках нашей «горячей» соседки вполне возможен фотосинтез, да еще круглые сутки, пишет Naked science.

Днем его, как и на нашей планете, питает солнечный свет, а ночью — инфракрасное и тепловое излучение, которое поступает из атмосферы Венеры и от ее поверхности. Причем этой энергии гораздо больше, чем получают, к примеру, бактерии в глубинах земных морей и океанов. Таким образом, гипотетические фототрофы должны буквально процветать в подобных условиях.

Многообещающие выводы ученых на этом не заканчиваются. Они считают, что после фильтрации через атмосферу Венеры солнечный свет «очищается» и от большей части вредоносного ультрафиолетового излучения. Средние и нижние облака планеты получают примерно на 87 процентов меньше потока УФ-излучения по сравнению с земной поверхностью. Поэтому венерианская атмосфера может выполнять функцию озонового слоя на Земле.

Также авторы нашли подтверждения того, что эти облака отчасти состоят из нейтрализованной серной кислоты. Следовательно, они могут быть более благоприятными для развития жизни, чем предполагалось. В силу этого, по мнению исследователей, венерианские облачные слои, вероятно, подходят для развития потенциальных микробов.

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