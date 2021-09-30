«Стачке быть»: появился яркий клип на тему забастовки в Беларуси
- 30.09.2021, 16:14
- 1,850
Видеофакт.
На Youtube-канале «Баста!» появился яркий клип на тему забастовки в Беларуси.
«Наши силы не равны — нас большинство, мы сильнее духом и настроены на победу. Я верю: мы наконец-то покончим с диктатурой, освободим всех политзаключенных, найдём и накажем всех преступников. Это в наших силах! Положи болт на работу», — говорится в описании видео.
На видео мы видим рабочие протесты 2020 года под песню «Болт» группы «Ляпис Трубецкой».