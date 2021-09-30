«Стачке быть»: появился яркий клип на тему забастовки в Беларуси 30.09.2021, 16:14

1,850

Видеофакт.

На Youtube-канале «Баста!» появился яркий клип на тему забастовки в Беларуси.

«Наши силы не равны — нас большинство, мы сильнее духом и настроены на победу. Я верю: мы наконец-то покончим с диктатурой, освободим всех политзаключенных, найдём и накажем всех преступников. Это в наших силах! Положи болт на работу», — говорится в описании видео.

На видео мы видим рабочие протесты 2020 года под песню «Болт» группы «Ляпис Трубецкой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».