Украинский эксперт: Сотрудники КГБ не ожидали такого сопротивления от минского IT-шника 5 30.09.2021, 16:24

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Олег Жданов раскритиковал версию «дружественного огня».

В результате нападения на квартиру минского IT-шника Андрея Зельцера один из штурмующих и сам минчанин. очевидно, Подготовка, отсутствие на бойцах группы «А» КГБ Беларуси видимых средств индивидуальной бронезащиты и «стрельба в спину» оставили много вопросов. Zerkalo.io поговорило о случившемся с украинским военным экспертом, полковником в отставке Олегом Ждановым:

— Что касается отсутствия защитной экипировки на силовиках — я думаю, что бойцы КГБ Беларуси не ожидали такого сопротивления, так как они практически никогда его не встречали. Вспомните, как они выбивали двери и срывали флаги раньше? Кто-то оказывал им сопротивление? Даже если кто-то сопротивлялся, то обычно получал дубинкой по голове, и все.

В гражданской одежде из всей группы должен был быть только один человек — переговорщик, чтобы попытаться решить дело миром и убедить хозяина квартиры добровольно открыть дверь. А если тот отказывается, то в дело вступает спецназ.

— А возможен вариант штурма квартиры людьми в гражданском, но при этом в бронежилетах скрытого ношения? А шлемы надевать обязательно?

— Да, такая броня используется. Есть мягкие бронежилеты почти без пластин, они защищают в основном от холодного оружия. Есть и более тяжелые варианты с хорошей защитой. Однако такая броня нужна для особых операций, где очень важно не привлекать лишнего внимания. Штурм квартиры — точно не из таких.

Шлемы входят в стандартную экипировку для штурма. Они не могли не взять их на операцию. И я думаю, что в будущем может выясниться, что шлемы просто остались в машине.

— Если силовики, судя по экипировке, были уверены в своей безопасности, почему в квартиру отправили не простых сотрудников, а спецназ?

— Трудно сказать. Спецназовцев могли отправить, если айтишника считали очень опасным (что плохо соотносится с подготовкой штурма), либо если ведомству просто не хватает опергрупп, и все вечно заняты.

Тот факт, что «Нирвана» оказался на линии огня товарищей — это недопустимо для профессионалов. Тут можно сказать, что с самого начала что-то пошло не так. Судя по всему, никто не ожидал, что айтишник применит оружие — а, увидев ружье, бойцы просто начали действовать по ситуации.

— Уже начали появляться версии, что «Нирвана» мог погибнуть не выстрела из ружья Зельцера, а от случайного «дружественного огня» — мол, его не отбросило при попадании 12-м калибром почти в упор. Это возможно?

— Нет. Скорее всего хозяин квартиры стрелял дробью, а не пулей или картечью. Останавливающее действие такого боеприпаса не очень велико, поэтому он («Нирвана», — Прим.ред.), только осел, теряя сознание, и упал.

Если бы «Нирвана» получил сзади пулю из «глока», его тело бы выгнулось вперед, как шея у гуся. А на видео никаких последствий сильного удара в спину мы не видим. Конечно, точнее могут сказать только специалисты-баллистики, но пока никаких признаков того, что в бойца попали сзади, а не спереди, не видно. «Не отбросило» ни в коем случае доказательством считаться не может.

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