В Слуцком районе 12-летние школьники угнали микроавтобус

В Слуцком районе 12-летние школьники угнали микроавтобус3
- 30.09.2021, 16:38
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Хозяин оставил ключи в замке зажигания.
12-летние школьники угнали микроавтобус "Мерседес-Бенц" в одной из деревень Слуцкого района, сообщает УВД Миноблисполкома.
Наряд ДПС остановил микроавтобус после того, как был введен план "Перехват".
Угонщиками оказались 12-летние местные школьники. По дороге домой после уроков они увидели незапертый микроавтобус. Подростки захотели проверить, нет ли в салоне сигарет. Внутри машины они обнаружили, что хозяин оставил ключи в замке зажигания. Школьники завели автомобиль и поехали кататься по окрестностям.