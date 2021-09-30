В Слуцком районе 12-летние школьники угнали микроавтобус 3 30.09.2021, 16:38

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иллюстрационное фото

Хозяин оставил ключи в замке зажигания.

12-летние школьники угнали микроавтобус "Мерседес-Бенц" в одной из деревень Слуцкого района, сообщает УВД Миноблисполкома.

Наряд ДПС остановил микроавтобус после того, как был введен план "Перехват".

Угонщиками оказались 12-летние местные школьники. По дороге домой после уроков они увидели незапертый микроавтобус. Подростки захотели проверить, нет ли в салоне сигарет. Внутри машины они обнаружили, что хозяин оставил ключи в замке зажигания. Школьники завели автомобиль и поехали кататься по окрестностям.

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