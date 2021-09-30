Александр Бухвостов: Бригада отказывается от работы — ее поддерживает цех 30.09.2021, 16:46

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Александр Бухвостов

Рабочие должны быть солидарными.

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов призвал рабочих быть солидарными.

– Никто не защитит рабочего, кроме самого себя. А лучше всего, когда солидарные действия, то есть друг друга поддерживают. Бригада отказывается от работы, цех отказывается, выражает солидарность.

Например, если происходит вопиющий случай нарушения охраны труда, если, к примеру, не работает вентиляция и крановщица работает в условиях, когда она теряет сознание от того воздуха каким она дышит.

Рабочие должны поддерживать друг друга, выражать солидарность, бороться за свои права, за свое право сохранять здоровье на производстве.

Посмотрите, что у нас делается на кладбищах, когда люди умирают в 45-50 лет. И это напрямую связано с условиями труда, – цитирует профсоюзного лидера Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

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