В Германии арестовали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря 14 30.09.2021, 17:07

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Фото: AFP

Ее обвиняют в соучастии в убийстве по более чем 11 тысячам дел.

В Германии арестовали 96-летнюю женщину, которая должна была явиться перед судом за пособничество и подстрекательство к убийству в концентрационном лагере Штуттгоф, но не явилась на судебное заседание.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обвиняемая Ирмгард Фурхнер работала секретаршей в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф недалеко от Гданьска во время Второй мировой войны. Она должна была предстать перед судом в городе Итцего по обвинению в соучастии в убийстве по более чем 11 тысячам дел.

Фурхнер утром 30 сентября не появилась в зале суда. После того выдали ордер на ее арест. Насколько известно, Ирмгард Фурхнер рано утром перед тем покинула дом престарелых, где проживала, и отправилась на такси до станции метро Norderstedt.

Еще до дня заседания Фурхнер обратилась с письмом к председательствующему судье, объясняя, что не хочет появляться в суде лично, опасаясь презрительного отношения и насмешек. Однако по уголовным делам личное присутствие ответчика обязательно.

Пресс-секретарь суда сообщила, что женщину уже нашли и доставили в суд. Где ее нашли, не сообщается.

Ирмгард Фурхнер обвиняют в соучастии в убийстве коварным и жестоким способом 11 412 человек и соучастии в покушении на убийство еще в 18 случаях. Она работала стенографисткой и машинисткой с июня 1943 по апрель 1945 года.

Фурхнер дважды свидетельствовала в 1954 и 1962 годах о своей роли в Штуттгофе. В то время она заявляла, что ничего не знала о "машине смерти" в непосредственной близости от нее, когда она находилась на работе.

Судебное разбирательство ведется палатой по делам несовершеннолетних, поскольку Фурхнер на момент совершения преступления было 18 или 19 лет, то есть она была подростком в соответствии с законом о судах по делам несовершеннолетних.

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