Белорусы предпочитают хранить деньги «под подушкой» 30.09.2021, 17:11

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Акция «Банкомат-обменник-банк» работает.

Согласно опросу, проводимому Нацбанком, большинство белорусов хранит сбережения в наличной форме «под подушкой» (34,5% опрошенных).

Напомним, только с начала года белорусы сняли с депозитных счетов $750 миллионов, а за полтора года эта сумма составляет почти два миллиарда долларов.

Белорусы все менее доверяют банкам, появляются сообщения о том, что режим в критической ситуации может конфисковать валюту.

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