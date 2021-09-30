Белорусы предпочитают хранить деньги «под подушкой»
- 30.09.2021, 17:11
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Акция «Банкомат-обменник-банк» работает.
Согласно опросу, проводимому Нацбанком, большинство белорусов хранит сбережения в наличной форме «под подушкой» (34,5% опрошенных).
Напомним, только с начала года белорусы сняли с депозитных счетов $750 миллионов, а за полтора года эта сумма составляет почти два миллиарда долларов.
Белорусы все менее доверяют банкам, появляются сообщения о том, что режим в критической ситуации может конфисковать валюту.