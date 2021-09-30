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Белорусы предпочитают хранить деньги «под подушкой»

  • 30.09.2021, 17:11
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Белорусы предпочитают хранить деньги «под подушкой»

Акция «Банкомат-обменник-банк» работает.

Согласно опросу, проводимому Нацбанком, большинство белорусов хранит сбережения в наличной форме «под подушкой» (34,5% опрошенных).

Напомним, только с начала года белорусы сняли с депозитных счетов $750 миллионов, а за полтора года эта сумма составляет почти два миллиарда долларов.

Белорусы все менее доверяют банкам, появляются сообщения о том, что режим в критической ситуации может конфисковать валюту.

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