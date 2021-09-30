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Диетологи назвали лучшее время для кофе

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  • 30.09.2021, 17:23
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Диетологи назвали лучшее время для кофе

Этот напиток не только придаст запас бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.

Диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Их рекомендации публикует She Finds.

Американский врач-диетолог Кристина Таул считает, что чашка кофе, выпитая с утра, поможет правильно запустить обмен веществ и даже сбросить вес. Специалист советует после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком. По ее словам, вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.

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