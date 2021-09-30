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Посол США отреагировала на перестрелку в Минске

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  • 30.09.2021, 17:30
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Посол США отреагировала на перестрелку в Минске
Джули Фишер

Также Джули Фишер прокомментировала информацию о том, что Андрей Зельцер — гражданин США.

Посол США Джули Фишер отреагировала на ситуацию вокруг стрельбы на Якубовского в Минске. Напомним, программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ, который вместе с группой захвата проник в его дома.

Фишер осудила насилие и выразила соболезнования. Она также отметила, что публикации в интернете не дают полную картину произошедшего.

"Этот инцидент, по-видимому, является дополнительным доказательством постоянной готовности режима использовать крайние методы для угрозы предполагаемым политическим оппонентам — к сожалению, постоянная закономерность в Беларуси", — заявила представительница США.

Фишер обратила внимание на то, что видео стрельбы поставили на рекламу.

Как заявила посол, на данный момент американская сторона не может подтвердить то, что Андрей Зельцер был гражданином США.

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