Большинство украинцев считает, что об Украине в мире знают благодаря братьям Кличко 1 30.09.2021, 17:40

Также, по их мнению, известность стране принес футболист и тренер Андрей Шевченко.

Большинство украинцев считает, что об Украине в мире знают прежде всего благодаря братьям Кличко. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 сентября результаты опроса, пишет "Гордон".

55% опрошенных думают, что жители других стран узнали об Украине благодаря боксеру и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко, 52% респондентов считают, что благодаря его брату, боксеру Владимиру Кличко.

В тройку лидеров также вошел футболист, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. О том, что благодаря ему в мире узнали об Украине, думают 42% украинцев.

Также в числе лидеров оказались певица, победитель "Евровидения" 2004 года Руслана Лыжичко (32%), боксер Александр Усик (30%), певица, победитель "Евровидения" 2016 года Джамала, шоумен Андрей Данилко (22%), музыкант Кузьма Скрябин (20%), боксер Василий Ломаченко (19%), президент Украины Владимир Зеленский, актер Богдан Ступка и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – по 15%.

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