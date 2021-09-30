Свободные «купаловцы» впервые за год выступили на настоящей сцене перед зрителями 30.09.2021, 17:57

Фото: «Белсат»

Выступление состоялось в Белостоке.

Спектакль свободных «купаловцев» прошел на сцене «Кино — Тон» в рамках фестиваля «Направление — восток». «Купаловцы» вчера показывали спектакль «Я», сообщает «Радыё Рацыя».

«Я впервые выхожу на сцену за полтора года вот так, чтобы это был живой зритель… Легла на сцену, думаю: Боже! Я лежу на сцене. Я стою на сцене. Это что-то странное. Для меня это скорее испытание будет, способна ли я еще», — поделилась впечатлениями Кристина Дробыш.

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