До +16°С ожидается в Беларуси 1 октября 30.09.2021, 18:11

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Без осадков.

Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, в западных районах до плюс 9, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории заморозки от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов тепла.

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