Ученые сравнили эффективность вакцин и иммунитета против COVID-19 1 30.09.2021, 18:27

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Вакцинация особенно важна для пожилых людей.

Американские ученые провели сравнение эффективности мРНК-вакцин от коронавируса и естественного иммунитета, приобретенного после заболевания. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Анализ проводился с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма Дельта.

Во время ретроспективного обсервационного исследования сравнивали две группы лиц: ранее не инфицированных SARS-CoV-2, получивших две дозы вакцины Pfizer или Moderna, и инфицированных, не получавших вакцину.

Всего 9 539 пациентов с болезнью в течение первых двух месяцев года сравнили с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же два месяца.

Оказалось, что пожилые вакцинированные люди имеют более надежную защиту от инфицирования, чем те, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.

У пожилых людей старше 65 лет Moderna и Pfizer обеспечивали более надежную защиту от инфекции, снижая риск заражения на 66% и 68% соответственно. Также вакцинация уменьшала риск тяжелого течения болезни на 61% и 45%; а смерти на 95% и 99%.

Среди людей возрастом до 65 лет защита, которая формировалась естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.

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