Белорусы установили рекорд по банковским кредитам 1 30.09.2021, 18:36

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Это происходит на фоне падения доходов и роста цен.

Задолженность физлиц по кредитам на 1 сентября составила 16 миллиардов 42,7 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. При этом задолженность по потребительским кредитам начала расти впервые с сентября прошлого года. Долги по кредитам на недвижимость также продолжают увеличиваться. Рост закредитованности населения происходит на фоне падения реальных зарплат, пенсий и доходов населения, которые снижаются из-за разогнавшейся инфляции, передает zerkalo.io.

По сравнению с началом этого года общий объем задолженности по кредитам физлиц увеличился на 340,2 миллиона рублей. За июль этот показатель вырос на 145,9 миллиона рублей.

При этом долги по потребительским кредитам снова начали расти. Это произошло впервые с сентября 2020 года. На 1 сентября этого года этот показатель составлял 5 миллиардов 249,4 миллиона рублей. Эта сумма на 40,1 миллиона больше, чем месяцем ранее. К примеру, за июль этот показатель упал на 31,8 миллиона рублей. Напомним, минувшей осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов из-за нехватки ликвидности, из-за чего начала снижаться общая задолженность физлиц по потребительским кредитам.

Объем кредитов на недвижимость продолжает прирастать. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 сентября составила 10 миллиардов 712 миллионов рублей. По сравнению c предыдущим месяцем сумма выросла на 107 миллионов рублей. Банки минувшей осенью также ограничивали кредитование недвижимости, но в начале нынешнего года начали возобновлять это кредитование. На протяжении всего 2020 года и в этом году долги белорусов перед банками по недвижимости растут.

Напомним, реальные располагаемые доходы белорусов, которые рассчитывают за вычетом налогов и с поправкой на инфляцию, замедлили рост. В январе-июле этот показатель показал минимальный рост с конца 2017 года. Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, тем временем падают на протяжении семи месяцев подряд. В августе также упала средняя зарплата, также снизились заработки бюджетников.

Напомним, в августе годовая инфляция составила 9,8%.

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