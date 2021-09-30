В Турции пьяный мужчина искал себя в лесу со спасателями 7 30.09.2021, 18:47

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Он думал, что спасатели ищут другого человека.

В провинции Бурса (Турция) в районе города Инегель спасатели и местные жители искали в лесу мужчину, который пропал без вести. О случае 28 сентября сообщил телеканал NTV.

Отмечается, что 50-летний Бейхан Мутлу ночью оставил своих друзей, с которыми распивал алкоголь, и ушел в лес в нетрезвом виде.

Через некоторое время в ходе поисковой операции спасатели начали звать "пропавшего без вести".

Мутлу, услышав, как его имя произносят вслух, спросил команду, кого они зовут. Он думал, что спасатели ищут другого человека.

Узнав, что ищут его, Мутлу сказал: "Я здесь".

Бригады подготовили отчет о поиске и доставили "пропавшего" домой, подчеркнул телеканал.

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