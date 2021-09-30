Забастовка — единственный способ к изменениям условий труда 3 30.09.2021, 18:54

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Польские медики показали, как нужно бороться за свои права с позиции силы.

Польские медики на своем примере показали, как можно вести переговоры с министерством с позиции силы, пишет телеграм-канал БОР.

Примерно в 40 больницах по всей Польше медсестры на два часа уходили от коек пациентов (за исключением тяжелобольных), а в отдельных городах прошли уличные акции протеста. Такой была волна предупредительных забастовок, которая 7 июня прокатилась по стране — медсестры, которые уже много лет недовольны зарплатой, большой нагрузкой и нехваткой рабочих рук, протестуют против так называемого закона Недзельского (министр здравоохранения Польши).

В результате 22 сентября было подписано трехстороннее соглашение с медработниками, которое касалось не только улучшения финансового положения, но и необходимых законодательных изменений, касающихся всей системы медицинского обслуживания! Кроме того, 29 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ, согласно которому на здравоохранение будет выделяться на 1% годового ВВП больше, чем прежде.

Несмотря на подписанные соглашения переговоры между медиками и властями продолжаются. Всего медики выдвинули к властям 8 требований. Среди них немедленное внесение поправок в Закон о порядке определения минимальной заработной платы, реальное увеличение пособий и единовременных выплат, привлечение дополнительного административного и вспомогательного персонала, введение норм занятости в зависимости от количества пациентов, а также предоставление медикам статус госслужащих и введение системы защиты сотрудников от агрессии со стороны пациентов.

Данная ситуация — показатель для всех работников Беларуси, в которой власти ориентированы на улучшение жизни своих работников. Ведь никто лучше не знает законодательства, чем тот человек, который по этому законодательству вынужден работать.

Это живой пример того, как защищать свои права. Пример не из прошлого, пример здесь и сейчас. Белорусы, боритесь, пользуйтесь своим конституционным правом!

Вместе победим!

Стачке быть!

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