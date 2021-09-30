В Атлантическом океане возник новый тропический шторм 30.09.2021, 19:11

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фото: pexels.com

Он движется в сторону США.

В экваториальной части Атлантического океана 30 сентября сформировался новый тропический шторм, который может быстро усилиться до урагана. Об этом сообщает Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами.

Стихия движется со скоростью 20 километров в час.

"Виктор" – уже 20-й в этом сезоне шторм, получивший имя. Имя тропическому шторму присваивают, когда скорость ветра достигает 62 км/ч.

Графика: nhc.noaa.gov

Синоптики прогнозируют, что “Виктор” в ближайшие дни может усилиться до урагана и продолжит движение в северо-западном направлении, к побережью США, сообщает CNN.

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