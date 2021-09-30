Прибыль «Роскосмоса» рухнула в 42 раза 8 30.09.2021, 19:20

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Куда ведет корпорацию Рогозин?

«Роскосмос» завершил 2020 год с резким падением финансовых результатов и массовым невыполнением целей по государственной космической программе, передает finanz.ru.

Чистая прибыль госкорпорации схлопнулась в 42 раза - с 12,5 млрд до 292,6 млн рублей, а прибыль до налогообложения составила 2,2 млрд рублей, что в 6,4 раза ниже показателя 2019 года.

Хотя все пуски российских ракет в 2020 году были успешными, а средний за 3 года показатель надежности достиг 97%, «многомиллиардые потери» «Роскосмосу» принесла пандемия, говорится в отчетности, опубликованной в четверг: выручка от зарубежных контрактов упала на 25 млрд рублей, а чистая прибыль - на 1 млрд.

Кроме того, пришлось понести незапланированные расходы на оплату нерабочих дней и простоя персонала, а также на средства индивидуальной защиты, тестирование и дезинфекцию, объясняет «Роскосмос».

Федеральный бюджет выделил на государственную космическую программу в прошлом году 261,3 млрд рублей. Но каждая третья поставленная «Роскосмосу» цель была провалена. Из 83 мероприятий, на которые было предусмотрено финансирование, выполнить удалось только 53.

Наиболее плачевно обстояли дела с программой развития космодромов, где из 26 мероприятий «Роскосмос» реализовал только 8.

По Федеральной космической программе на 2016-2025 годы провалены почти половина целей - 10 из 18. Наибольший уровень выполнения у программы ГЛОНАСС - 16 из 20 мероприятий.

Ждать улучшения финансовых результатов «Роскосмоса», согласно отчетности, в ближайшие годы не стоит.

В связи с длительным производственным циклом ожидается пролонгированное (не менее 3 лет) влияние пандемии на экономические показатели в 2021-2023 гг, предупреждает госкорпорация.

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