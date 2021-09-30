Компания МТС тоже перенесла повышение тарифов на 1 ноября 6 30.09.2021, 19:27

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Власти боятся забастовки.

Компания МТС перенесла на 1 ноября повышение некоторых тарифов на свои услуги. Ранее подорожание анонсировали на 1 октября для физических и юридических лиц в среднем на 4%.

Изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и некоторых других услуг.

Напомним, ранее «Белтелеком» перенес повышение тарифов на некоторые услуги доступа в интернет на 1 ноября. До этого сообщалось, что их поднимут с 1 октября, рост должен составить в среднем 4%. Перенос сделали «по согласованию с регулятором», отмечают в компании.

Ранее подобное решение приняла компания А1, которая сначала объявила о повышении некоторых тарифов с 1 октября, а потом заявила о переносе этих планов на 1 ноября.

По планам властей, мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4% в четвертом квартале. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозируемой базовой инфляции.

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