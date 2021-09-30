«Живем на золоте, а как в XIX веке»: Бурятский поселок месяц отрезан от мира 4 30.09.2021, 19:37

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Продукты на исходе.

Жители бурятского поселка Уакит в Баунтовском районе почти месяц отрезаны от цивилизации из-за отмены авиасообщения. Сейчас в поселке закончились почти все лекарства и запасы продуктов в магазинах. В последнее время их в Уакит доставляла авиакомпания "Сила". Но 10 сентября один из ее самолетов потерпел крушение в Иркутской области. В ходе последующих проверок выяснилось, что у некоторых пилотов компании просрочены допуски к полетам. "Сила" временно приостановила все полеты, пишет Сибирь.Реалии.

Уакит находится на северо-востоке Бурятии в 550 километрах от Улан-Удэ и в 350 километрах от Читы. Представителей региональной власти жители поселка в последний раз видели в начале сентября – к ним тогда с предвыборной агитацией прилетал глава Баунтовского района, состоящий в партии "Единая Россия", и полицейский с бюллетенями. Последний до сих пор остается в Уаките – после выборов из поселка не было ни одного рейса. Итоги выборов местная избирательная комиссия передавала в центр по телефону.

"Кормят просрочкой за бешеные деньги, а сейчас и она – на исходе"

– В поселке один магазин остался (из трех, что были раньше), там, по идее, должно быть все – и продукты, и промтовары. Сейчас он почти опустел, продукты – на исходе: фруктов, колбасы, овощей давно нет, мяса – тем более, а недавно даже пшено закончилось, – рассказывает редакции Сибирь.Реалии местный житель Евгений Чуприн. – Есть немного круп, сахар, соль, макароны. При этом многие товары просрочены. И точной даты следующего рейса нет – его на каждые выходные весь месяц назначали, а потом переносили. То 10 октября, теперь 15-го. К этому времени последние макароны закончатся. Лекарств в аптеке и фельдшерском пункте уже нет.

Девять жителей Уакита больны, но не могут попасть в районную больницу – в межсезонье добраться туда можно только по воздуху. А в местном фельдшерском пункте поселка работает одна медсестра.

– Соседка 18-летняя ногу сломала, не может попасть к врачу. Она вынуждена лежать, обезболивающих нет. Сейчас, вероятно, все срослось уже неправильно. И ей, бедняжке, придется ломать кость заново, – говорит жительница поселка Софья Каратаева.

По словам других жителей поселка, это не первый случай, когда они остались без медпомощи.

– Какая экстренная госпитализация, вы о чем?! У нас новорожденному несколько лет назад потребовалась срочная медпомощь – умер, потому что самолетов не было, – вспоминает Галина Фурман. – Если что серьезное случится – только помирать! На ближайшие рейсы уже набралось три самолета пассажиров (каждый вмещает по 8 человек, летит обычно по два судна), значит, десяток нуждающихся в любом случае не улетит на первых же рейсах.

Гульчачак Камалтынова, представитель авиакомпании ООО "Аэросервис" (в 2019 году выкуплена авиаперевозчиком "СиЛА". – СР), которая по соглашению с администрацией Баунтовского района должна каждые выходные совершать рейсы из Уакита в районный центр Багдарин и в Читу, заявила редакции Сибирь.Реалии, что комментировать ситуацию отказывается.

Сами жители поселка говорят, что сначала авиаперевозчик ссылался на "неподходящие для перелетов погодные условия", а после заявил, что рейсы отменены из-за отсутствия пилотов.

– Первую неделю нам говорили, что погода не та, хотя тумана, дождей не было, светило солнце. Потом прошла информация, что после жесткой посадки в Иркутской области самолета этого же перевозчика, когда погибли четыре человека, всех пилотов отправили на переобучение, – рассказывает Максимова.

Эту версию подтверждают в администрации Баунтовского района.

– В связи с произошедшей трагедией в Иркутской области, крушением самолёта Л-410 авиакомпании "СиЛА", в компании проводятся проверочные мероприятия. Установлено, что у обслуживающего персонала просрочены допуски к судам и полетам. В настоящее время проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены, – сообщили районные чиновники.

По словам жителей, задержку рейсов пассажирам, уже оплатившим перелет, никто не компенсирует.

– Люди месяц сидят в Багдарине на чемоданах, ждут этот вылет. Они уже проели деньги, которые отложены на оплату багажа. Никто им это не компенсирует. Шутка ли – по 50 тысяч рублей за три билета отдать и вот такое отношение получить! Повезет, если кто приютит. Одна девушка из Уакита уехала на роды в райцентр Багдарин, месяц назад родила, из роддома ее выписали, а домой не улететь – живет месяц у чужих людей, – говорит Галина Фурман.

"Живем на золоте, а как в XIX веке"

Сейчас в некогда богатом поселке золотодобытчиков (единственная золотодобывающая шахта здесь была закрыта после взрыва и гибели рабочего в 1992 году) официально числится 415 жителей (перепись от 2010 года). На самом деле в Уаките не больше 200 человек, уверяют местные. Из-за отсутствия работы многие разъехались по соседним городам.

– У кого деньги на переезд были, уехали. 150 человек жителей – сейчас это ближе к правде будет. Из них половина – пенсионеры. В местную школу ходит ровно 32 ученика! В выпускном классе учится всего один 11-классник. Из-за этого их часто объединяют: 1–3 или 2–4 классы вместе и так далее. О каком качестве обучения в таком случае можно говорить? Интернета тут нет от слова совсем: год назад пытались обучение английскому вести онлайн – пока поздоровались, пора прощаться, время урока окончено. Сотовой связи нет, звоним по стационарным телефонам. Свет – по расписанию! На 8 часов в день его отключают. Как холодильники? А вот так – это время не работают, – рассказывает местная жительница Лилия Мельникова.

– Света у нас в домах часов по 8 в день не бывает. Какое-то время назад света у нас вообще не было. Живем на золоте, а как в XIX веке! Причина? Запчастей для дизельной установки не могли найти, а потом деньги на них. Мы письмо президенту написали, а после за это по шапке получили. Но проблему хотя бы решили, – вздыхает местный житель Александр и просит не указывать фамилию, чтобы на работе "не получить, как в прошлый раз".

Пару лет тому назад таким же образом в Уаките "сломался" водопровод – с тех пор в бюджете не могут найти деньги на замену проржавевших труб. В селе больше пяти лет нет уличного освещения, а дороги фактически разбиты тяжелой техникой "Витимгеопром" (в 20 километрах от поселка работает единственная артель, намывающая золото).

– Прямо по центральной улице поселка ездят тяжеловозы. Они так перекурочили дороги – сейчас вернулась из школы, резиновые сапоги до верха в грязи. Так и ходим – в резиновых сапогах и с фонариками. Последние два фонаря перегорели два года назад – ламп и денег на их замену нет, – объясняет Наталья Максимова.

Александр говорит, что даже когда продукты в поселковый магазин, наконец, завозят, они часто бывают просроченными и по ценам в 2–3 раза выше, чем в райцентре. Но спорить с поставщиками сельчане не рискуют.

– В магазине же в долг дают иногда. Вот сейчас пенсию не привезли людям, а на что им покупать хотя бы те же остатки макарон? Вот и не ссорятся лишний раз. Хотя ценники, конечно, в разы завышены. Нет, власти за этим не следят. Такое ощущение, что им это все на руку – все эти поломки, просрочки: глядишь, психанем и сами уедем, побросав здесь дома и хозяйства. Как будто специально выживают, – считает Александр.

– Булка хлеба здесь где-то 60 рублей стоит, бутылка растительного масла – 150! Все продукты в 2–3–4 раза дороже, и качество не очень. При средних зарплатах в 20 тысяч рублей разве нормально? – говорит Галина Фурман, у которой в поселке живут родители. – При этом бюджетники же получают деньги на карту, так они еще и по тысяче рублей тратят на обналичку на Почте России! Потому что магазины карты не принимают. В общем, в каждый приезд мы везем сюда баулы всего родителям. Деньгами тоже помогать надо: машина дров стоит 11 тысяч, а на дом нужно 2–3 машины за зиму. За свет платят по 3,6 рубля за киловатт! А что, старики – стерпят! Мои родители живут немного на отшибе, так в этом году паводком мост снесло – хоть бы кто пошевелился новый поставить. Просили главу поселка родителей переселить хотя бы в квартиры дома поближе к почте – отказывает, мол, нет жилья. Какая уж тут компенсация на переселение в другой поселок!

Переехавшие в город уакитцы признаются, что за несколько лет так и не получили жилье по программе переселенцев с севера.

– Мы тоже проживали в посёлке Уакит, у меня там осталась тётя. Когда посёлок стал разваливаться, мы переехали в город. Встали на очередь на жилье (как переехавшие с севера), и так все 19 лет до сих пор и ждём. Наша мама так и не дождалась, умерла, – рассказывает Екатерина Шмакова.

Дозвониться до главы поселка Уакит Николая Козырева редакции не удалось – его сотовый, как и у всех в Уаките, "не ловит", а по стационарному в администрации поселка ответили, что "мэра нет на месте".

По словам уакитцев, они несколько удивлены поднявшемуся ажиотажу в СМИ по поводу месячной "блокады" поселка.

– Это ж давно так. Задержки рейсов последние три-четыре года постоянные, ну, разве что не на такие крупные сроки. Единственный месяц, когда нормально отлетали, по графику – июль. Ну, и август, перед выборами. Перед этим глава района отметился у нас на сходе – а мы уже на вилы поднять были готовы из-за постоянных задержек рейсов. Он прилетел, успокоил, клятвенно заверил, что больше не повторится, и все кардинально изменится. Прошли выборы. И стало еще хуже, – говорит Максимова. – А зачем им что-то менять? Все же прекрасно – опять победила "Единая Россия". Единственное – в депутаты Госдумы от нас Сергей Зверев победил, от партии "Зеленые". Все еще посмеялись – 7 человек за него проголосовали. Ну, конечно, по остальным результатам закрались сомнения, из соседей, друзей за партию власти мало кто голосовал, а вот поди ж ты. Сотрудник полиции, который привез в Уакит бюллетени, кстати, до сих пор здесь околачивается. А куда ему – самолетов же со времен выборов не было.

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