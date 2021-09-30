Дух античной трагедии героев над этими ребятами 1 Роман Попков

30.09.2021, 19:54

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Роман Попков

Андрей Зельцер и Мария Успенская – абсолютный символ сопротивления.

Честно скажу, у меня уже даже нет никаких эмоций по поводу очередной пачки "иностранных агентов" в РФ. Ну да, безусловно это мерзко, отвратительно, губительно. Российское государство отвратительно. Мозг все это понимает и квалифицирует должным образом, но в душе особой бури нет. Мы всего этого ждали, это было неизбежно, и это будет продолжаться, и впереди еще и не такое, и ничего мы с этим не сделаем, пока живем в нынешней системе координат. Да, ужасно, каким высоким стал болевой порог.

А вот история белорусов Андрея Зельцера и Марии Успенской мой болевой порог просто снесла. Я не знаю, у меня нет слов. Дух античной трагедии героев над этими ребятами.

И эти покачивающиеся шарики на котовьих когтеточках на видео в их квартире... Рядом с ними и рухнул подстреленный гебешник, захотевший все это уничтожить и растоптать, весь этот маленький мир.

Ничего пронзительнее я и не видел.

Абсолютно героические ребята, абсолютный символ сопротивления, которого, возможно, не хватало Беларуси в том роковом 2020-м.

И очень больно. Не знаю, сделал вот текст про ребят, как мог, чтобы их история не стерлась, но самых нужных слов все равно не нашел.

Еще вспомнилось, как один модный российский публицист в 2012-м, в эпоху "болотного дела" и "бешеного принтера" написал: "Ульрика Майнхоф смотрит, как ветер качает занавеску". Имея в виду некий назревающий в людских душах ответ. Прошло девять лет, никаких занавесок в России не качается, мы живем во тьме. А в соседней Беларуси мы видим, как качаются кошачьи шарики на когтеточках, над окровавленным полом.

Роман Попков, Facebook

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