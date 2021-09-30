В Будапеште прошла встреча министров финансов стран Вышеградской группы 30.09.2021, 20:06

Что обсуждали?

В Будапеште прошла встреча министров финансов стран Вышеградской группы. Участники саммита обсудили, в частности, климатический пакет Евросоюза, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, передает «Радио Польша».

По итогам встречи министры финансов Польши, Словакии, Чехии и Венгрии подчеркнули необходимость перезапуска экономики после пандемии коронавируса.

Министр финансов, фондов и региональной политики Польши Тадеуш Косьциньский также подчеркнул необходимость более широкого использования IT-решений в экономике.

«Мы обсудили сотрудничество в налоговой сфере, а также модернизацию налоговых систем с целью повышения их устойчивости к мошенничествам. В этом контексте важна цифровизация всех процессов, связанных с налогами и финансами», - сказал глава Минфина Польши.

Тадеуш Косьциньский также отметил, что безопасность европейских государств требует особого отношения к расходам на оборону. Он добавил, что пытался убедить министров финансов Вышеградской группы поддержать предложение об исключении военных расходов из показателей долга и дефицита.

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