За отсутствие масок в транспорте в Беларуси хотят наказывать 3 30.09.2021, 20:40

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Фото: Shutterstock

Но пока непонятно, как именно.

За отсутствие маски в общественном транспорте в скором времени могут наказать. По крайней мере, этот вопрос прорабатывается, заявил заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, передает zerkalo.io.

Журналист задала вопрос по поводу общественного транспорта — в нем сложно соблюдать социальную дистанцию, а в час пик — и попросту невозможно.

— Буквально на прошлой неделе проводили рабочую встречу с руководством Министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит то положение дел в общественном транспорте. Это одно из тех общественных мест, где можно инфицироваться, — сказал Тарасенко.

Он также рассказал, что прорабатывается вопрос привлечения к ответственности нарушителей масочного режима.

— Наше население, если не методом уговоров… Близится момент, когда и методом административных взысканий будем наказывать за отсутствие медицинских масок или повязок. Дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счет есть рекомендации — об увеличении кратности маршрутов в час пик, — сказал главный санитарный врач.

К сожалению, Александр Тарасенко не уточнил, о каких видах административного взыскания идет речь — о предупреждении, штрафе или аресте.

Напомним, в Беларуси ответственность за соблюдение масочного режима возлагается на субъекты хозяйствования. То есть если человек без маски зайдет в магазин, то штраф заплатит администрация магазина, а не покупатель. В общественном транспорте маски также обязательны, водитель может отказать в обслуживании пассажира без маски, но к ответственности нарушителей масочного режима в транспорте пока не привлекали.

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