Новый Мюнхен и проблемы санитарии 1 Игорь Яковенко

30.09.2021, 20:51

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

О вечном выборе Запада между интересами и ценностями.

Готов ли Запад общаться с Бутиной, Вассерманом, Поповым и другими лже-депутатами. YouTube удалил два немецких канала RT, а что с остальными? Вечный выбор Запада между интересами и ценностями.

Сначала историческая рифма. В этот день 83 года назад 30 сентября 1938 было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией о передаче Судетской области Германии. Это был апофеоз политики умиротворения агрессора, которая дорого обошлась человечеству.

К событиям сегодняшнего дня. YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тут же назвала действия видеохостинга "медийной войной". "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютюбу", - заявила он в своем твиттере.

В этом событии и реакции на него со стороны России есть несколько аспектов. Во-первых, RT постоянно лжет. Со лжи начинается даже само сообщение о решении YouTube на немецкоязычном интернет-сайте RT Deutsch: "Без предупреждения YouTube удалил во второй половине дня во вторник каналы RT DE и Der Fehlende Part". В действительности этому предшествовало не просто предупреждение, но недельная блокировка YouTube-канала RT DE, так называемый страйк, когда для начала в течение определенного времени администраторы лишаются возможности загружать новые видео на канал. RT DE получил страйк после указаний со стороны YouTube на недопустимость публикации вранья о пандемии коронавируса, ложных сообщений об опасности вакцин и т. п. Они противоречат правилам YouTube в отношении ложной информации о COVID-19. Несмотря на страйк, не дожидаясь окончания срока блокировки, российский телеканал выложил нарушающее правила видео на свой альтернативный канал в YouTube – Der Fehlende Part.

Google внятно описал ситуацию и объяснил свои действия:

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube".

Глава RT Маргарита Симоньян лжет всякий раз, когда раскрывает рот. Например, она соврала агентству "РИА Новости", что четкие правила YouTube "нигде не прописаны". Ложь. Достаточно открыть страницу Google, который владеет видеохостингом YouTube, чтобы в этом убедиться. Здесь очень подробно, в деталях, с конкретными примерами, описано, что именно относится к ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции.

Другая сторона этой истории – полное обалдение Кремля и его обслуги в виде МИДа, не говоря уже о медийной челяди, всех этих симоньян, соловьевых и пр. Все эти люди почему-то считают, что американские частные компании, такие как Гугл, Ютуб, Твиттер или Фейсбук обязаны распространять их лживые сообщения, причем обязаны создавать лжецам наиболее благоприятные условия продвижения. Например, когда телеведущий Владимир Соловьев обиделся, что его выпуски исчезли из трендов YouTube, Роскомнадзор вступился и потребовал от YouTube, чтобы выпуски Соловьева не просто распространялись, но и распространялись в качестве такого контента, который YouTube обязан продвигать среди других пользователей в качестве приоритета.

То есть, в 2005 году трое талантливых программистов в Калифорнии создали видеохостинг YouTube, который другая американская компания Google купила у них за $1,56 млрд и теперь многие миллионы людей во всем мире могут этим изобретением пользоваться, общаться и узнавать что-то новое. Но при этом какие-то странные люди, занятые обслуживанием российского диктатора почему-то решили что YouTube и Google им что-то должны…

В понедельник, 27.09.2021 открылась заключительная в этом году сессия ПАСЕ. Российская делегация не приехала, обидевшись на то, что россиянам, привитым отечественной вакциной Спутник V, разрешат только участвовать в заседаниях, а перемещаться можно только от отеля до зала заседаний, а вот гулять по Страсбургу и шопиться не позволят. Просто потому, что в России Спутник считают вакциной, а в Европе это вещество вакциной не признают. К сожалению, европейцам не хватает такой же принципиальности в политике. Например, в отношении депутатов Госдумы, которые являются народными избранниками еще в меньшей степени чем Спутник – вакциной.

Вот депутат украинского парламента Алексей Гончаренко и российский политик Владимир Кара-Мурза призывают ПАСЕ не подтверждать полномочия российской делегации в январе 2022 года, но, похоже, ни тот, ни другой не верят в успешность своих призывов.

Пока очень похоже на то, что Запад готов проглотить то, что происходило в России 17-19 сентября и признать всех этих 450 путинских назначенцев депутатами, то есть представителями народа.

Причем, среди "депутатского" корпуса есть персонажи, общение с которыми станет непростым испытанием для любого нормального европейца или американца. Вот, например Андрей Луговой, которого Ж. в очередной раз втащил в Госдуму.

Только что ЕСПЧ рассмотрел иск вдовы отравленного в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, признал виновной в этом преступлении Россию и присудил ее выплатить вдове 100 тыс.евро. В постановлении на сайте ЕСПЧ говорится, что было установлено "наличие веских доказательств" того, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Суд считает, что они "действовали как агенты российского государства". А теперь отравитель Луговой, помахивая свеженьким депутатским мандатом, весело называет решение ЕСПЧ идиотским.

Или Мария Бутина, которая отбыла в американской тюрьме полтора года за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США, а по сути являлась содержанкой, или тем, что на языке спецслужб называется "медовой ловушкой", хотя прилагательное "медовая" в отношении этой дамы произнести довольно сложно.

Или Вассерман, который называет себя сталинистом, а в действительности его голова содержит причудливую смесь мракобесия самого разного толка, которая теперь имеет все шансы воплотиться в законы.

Парламентариям Запада теперь придется общаться как с коллегой с Евгением Поповым, который вместе с Ольгой Скабеевой ведет одну из самых человеконенавистнический программ в российском телевизоре. Как раз с поздравления Попова с избранием депутатом Госдумы начал свое весьма примечательное выступление в программе "60 минут" от 29 сентября лидер ЛДПР Ж.

В этом выступлении Ж. сделал несколько важных объявлений. Во-первых, Ж. откоментировал сообщение о том, что турецкая компания "Байрактар" заключила договор с Минобороны Украины о поставке беспилотников. "Завод по производству "Байрактаров" будет построен и тут же взорван". То есть сообщил о намерении произвести теракт. После чего добавил, что "Байрактары" будут взрываться в воздухе и лететь в другую сторону.

Во-вторых, Ж заявил, что во всех странах надо исполнять гимн России и стоять по стойке смирно, когда идут русские дипломаты и солдаты. Кроме того Ж. объяснил, как надо общаться с Эрдоганом, который судя по заявлением Ж. его давнишний и задушевный приятель. Оказывается этот Эрдоган недавно в приватной беседе сообщил Ж., что он очень хочет вступить в ШОС, и если его туда примут, он, Эрдоган, немедленно выйдет из НАТО. Публично обращаясь к своему турецкому другу Эрдогану Ж. осыпал его подарками:

"Хочешь часть Сирии – забирай! Хочешь Азербайджан – бери! Туркмению хочешь – пожалуйста! Мы можем создать новое государство: Россия – Турция – Иран! Европа заткнется сразу!".

Когда я все это слушал, меня не покидало ощущение вторичности. Ведь все это было написано в 1834 году и в оригинале звучало так:

"Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай".

Разница между героем гоголевских "Записок сумасшедшего" Аксентием Ивановичем Поприщиным и лидером ЛДПР в том, что Поприщин не был лидером фракции в Госдуме и его идеи не засоряли мозги десятков миллионов людей. Я это все к тому, что необходим санитарный кордон между обитателями российского дурдома, его телевизором, депутатами и относительно нормальной частью мира. Это даже не вопрос политики, а скорее гигиены.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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