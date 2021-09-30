В Минске произошел пожар в общежитии 30.09.2021, 21:01

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фото: minsk.mchs.gov.by

Эвакуировали 300 человек.

В четверг вечером произошел пожар в столичном общежитии по улице Кульман, 27, сообщает МЧС. Сотрудники общежития спасли женщину, еще 300 человек были эвакуированы.

Возгарание произошло в одной из комнат на третьем этаже здания. Сигнализация сработала вовремя. Еще до прибытия сотрудников МЧС из горящей комнаты персонал общежития спас женщину 1988 года рождения.

Прибывшие на место пожара работники МЧС эвакуировали из общежития 300 человек, включая 45 детей.

Пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами. В результате ЧП повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок.

По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

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