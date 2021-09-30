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Белорус Гончаренко претендует на звание лучшего тренера месяца чемпионата России

  • 30.09.2021, 21:06
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Белорус Гончаренко претендует на звание лучшего тренера месяца чемпионата России
Фото: ТАСС

Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ.

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в сентябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах), Сандро Шварц («Динамо», 6), Марко Николич («Локомотив», 5), Виктор Гончаренко («Краснодар», 7) и Алексей Березуцкий (ЦСКА, 7).

Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

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