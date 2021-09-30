Белорус Гончаренко претендует на звание лучшего тренера месяца чемпионата России

⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?



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📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS