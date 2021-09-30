Facebook вводит новую функцию в Instagram и Messenger 30.09.2021, 22:00

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Обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram.

Компания Facebook ввела обновление для Messenger и Instagram. Отныне в приложениях можно создавать групповые беседы.

Об этом пишет The Verge.

Facebook заявила, что возможность создавать групповые беседы является огромным шагом вперед в амбициях компании. Сейчас обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram.

Отмечается, что отныне в групповых беседах можно создавать опросы на любые темы. Компания добавила в Messenger индикатор, что отображает количество людей, которые одновременно набирают сообщение. Впрочем, пока неизвестно, появится ли этот индикатор в платформе фотоблога.

В частности, появилась возможность использовать функцию Facebook Watch Together, чтобы просматривать свою ленту Instagram вместе с друзьями.

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