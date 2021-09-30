Белоруса, которого начали экстрадировать, вернули в Белгород
- 30.09.2021, 22:05
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Вадима Дубойского начали экстрадировать в Беларусь без решения апелляционного суда.
До этого суд также отклонил просьбу белоруса о предоставлении убежища.
Гражданина Беларуси Вадима Дубойского вернули в Белгород после того, как начали экстрадицию без решения апелляционного суда.
Как сообщают правозащитники, Вадима начали экстрадировать в Беларусь без решения апелляционного суда. Благодаря усилиям адвоката брестчанина вернули обратно в СИЗО Белгорода. Дата заседания суда по апелляции пока неизвестна.
Напомним, 9 сентября областной суд российского Белгорода постановил экстрадировать 31-летнего гражданина Беларуси Вадима Дубойского. До этого суд также отклонил просьбу белоруса о предоставлении убежища. На родине против мужчины заведено уголовное дело — исходя из зачитанного на процессе запроса белорусской стороны, по статье 293 УК (Массовые беспорядки) за участие в протестах в Бресте в августе 2020 года.