Белоруса, которого начали экстрадировать, вернули в Белгород 30.09.2021, 22:05

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Вадима Дубойского начали экстрадировать в Беларусь без решения апелляционного суда.

До этого суд также отклонил просьбу белоруса о предоставлении убежища.

Гражданина Беларуси Вадима Дубойского вернули в Белгород после того, как начали экстрадицию без решения апелляционного суда.

Как сообщают правозащитники, Вадима начали экстрадировать в Беларусь без решения апелляционного суда. Благодаря усилиям адвоката брестчанина вернули обратно в СИЗО Белгорода. Дата заседания суда по апелляции пока неизвестна.

Напомним, 9 сентября областной суд российского Белгорода постановил экстрадировать 31-летнего гражданина Беларуси Вадима Дубойского. До этого суд также отклонил просьбу белоруса о предоставлении убежища. На родине против мужчины заведено уголовное дело — исходя из зачитанного на процессе запроса белорусской стороны, по статье 293 УК (Массовые беспорядки) за участие в протестах в Бресте в августе 2020 года.

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