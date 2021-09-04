Операция Страйк или последние приключения Шурика 2 Артем Черников

4.09.2021, 8:00

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Веселый август выдался у синепалого.

Комбинированные действия стран Евросоюза и продолжающее нарастать недовольство внутри страны сводят узурпатора с ума.

В честь годовщины 9 августа США Британия и Канада ввели новые мощные санкции против режима в Беларуси. Психофизическое состояние таракана на грани. Не даром ведь они тестируют одного из его двойников.

Но любая попытка прихлебателей как обычно заканчивается неудачей. В сети, конечно, похвалили актерскую игру живого щита Лукашенко, но не забывали люди и о причинах, зачем таракану прибегать к таким методам.

Бедный двойник, сам настолько сильно боялся, что точь в точь как таракан даже пот со лба вытирал. Понятное дело, ведь цепных псов ему выделили в разы меньше. Не забыли белорусы и как поздравляли крысу в прошлом году.

Самый эпичный подарок ко дню рождения таракана в году 21-м преподнес Сергей Дылевский. Преобладающее большинство телеграм и ютуб каналов, информационных сайтов поддержали инициативу рабочего лидера и присоединились к 10 требованиям БОРа.

Только одно мощное заявление сильного лидера и конкретные требования к белорусским властям пошатнули психику недоруководителей предприятий. Они боялись, боятся и будут продолжать бояться белорусских рабочих.

Мы благодарны им за информационную истерику. Как написал один из рабочих БелАЗа: «В понедельник 30 августа, мало кто из заводчан знал о существовании БОРа. Во вторник о белорусском объединении рабочих знали уже все». Требования к власти активно обсуждаются в курилках. Информацию о введении в стране предзабастовочного состояния, донесло само руководство.

Этого заявления ждал, наверное, каждый белорус. Большое количество сообщений и бодрых комментариев — тому свидетельство. Но самое главное —готовность многих остаться дома.

По крайней мере, люди спрашивают друг у друга: «Ну что, сколько банок тушенки перед забастовкой купил?» Это максимально показывает желание каждого начать менять свою жизнь и судьбу своей страны к лучшему.

Мы обязательно дожмем нелегитимного. Мы хотим быстро и безопасно для каждого начать строить демократическую Беларусь. Лучшего метода, чем забастовка, еще не придумано.

Безусловно, работают и санкции. Это ежедневно видно по многим пунктам. БелАЗ утонул в долгах и полностью игнорируется когда-то хорошими партнерами. «Гродно-Азот» каждый раз фасует продукцию в мешки различных компаний-прокладок. Тысячи работников «Белкалия» переведены на 2/3 голого оклада.

Этого нельзя больше терпеть. Запастись всем необходимым к страйку нужно уже сейчас. Мы спокойно сможем пережить месяц вне стен заводов. Но стены заводов без нас выстоят вряд-ли. Мы все — незаменимые специалисты в наших сферах. И только мы можем изменить все в корне уже сейчас, просто оставшись дома.

Лукашисты еще не знают, что такое Страйк по-белорусски, но они обязательно прочувствуют его на своей шкуре. «Операция Страйк» и станет последним приключением Шурика.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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