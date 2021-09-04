Объединимся в единый кулак! 4.09.2021, 8:12

Покупаем продукты и готовимся к национальной забастовке.

Режим после 9 и 10 августа удалось остановить благодаря забастовке. Лука понял, что удара по карману он не вынесет, — приводит телеграм-канал «Баста!» мнение одного из участников минских протестных чатов.

Уважаемые заводчане Беларуси, когда мы наберемся мужества объединиться в забастовочную семью и не пойдем на работу?

От вас больше всего зависит жизнь простых людей.

Объединимся в единый кулак, и дадим смелый отпор!

Заводчане, строители, студенты, айтишники, весь рабочий народ, давайте покажем всему миру, как мы сильны и солидарны!

Готовимся к национальной забастовке, покупаем продукты, готовимся дать отпор.

Страна, очнись!

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