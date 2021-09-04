Объединимся в единый кулак!
- 4.09.2021, 8:12
Покупаем продукты и готовимся к национальной забастовке.
Режим после 9 и 10 августа удалось остановить благодаря забастовке. Лука понял, что удара по карману он не вынесет, — приводит телеграм-канал «Баста!» мнение одного из участников минских протестных чатов.
Уважаемые заводчане Беларуси, когда мы наберемся мужества объединиться в забастовочную семью и не пойдем на работу?
От вас больше всего зависит жизнь простых людей.
Объединимся в единый кулак, и дадим смелый отпор!
Заводчане, строители, студенты, айтишники, весь рабочий народ, давайте покажем всему миру, как мы сильны и солидарны!
Готовимся к национальной забастовке, покупаем продукты, готовимся дать отпор.
Страна, очнись!