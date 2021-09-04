Сколько может сохраняться иммунитет от COVID-19 после прививки: детальное разъяснение 1 4.09.2021, 8:18

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Фото: Getty Images

Агентство общественного здравоохранения Великобритании опубликовало новые данные.

Эффективность вакцин против коронавирусной инфекции оказалась не столь высокой, как на то ранее рассчитывали ученые. Мутация штаммов значительно снижает их сопротивление болезни.

Как сообщило Агентство общественного здравоохранения Великобритании (PHE), общая эффективность применяемых в стране вакцин, после того как там начал активно циркулировать штамм Дельта, упала и стала составлять 79%. В то же время, прививки смогли удержать темпы госпитализации на достаточно низком уровне, пишет obozrevatel.com.

Одной из главных причин почему вакцины не работают столь эффективно, специалисты объясняют эволюцией вируса. Тот мутирует и ориентированные ранее на борьбу с классическим "уханьским" вариантом COVID-19 препараты уже не столь эффективны в борьбе с новыми штаммами.

Кроме того, на эффективность препаратов влияет время. Об этом свидетельствуют данные масштабного анализа научного центра Zoe Covid. Так, согласно выводам экспертов, спустя полгода после второй дозы вакцины Comirnaty ее защита организма от коронавируса составляет 74%. Препарат AstraZeneca через 4-5 месяцев после полного курса вакцинации составляет 67%. Эффективность препаратов Pfizer спустя полгода снижается до показателя 84%.

В то же время, следует отметить, что в компании Moderna, утверждают, что их препарат сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Говоря о сроке иммунного ответа после вакцинации противокоронавирусными препаратами, многие ученые говорят, что делать выводы рано, но предполагают, что он ограничен неким промежутком времени. И дело не в недостаточной эффективности препаратов, а в умении вируса подбирать "ключи" к иммунной защите человека.

Однако есть и хорошая новость. Эксперты сходятся во мнении, что вакцины можно модернизировать под новые мутации коронавируса или выпустить единый поливалентный препарат, который сможет бороться с разными вариантами болезни.

Пока же такого препарата нет, многие страны пытаются усилить эффект вакцинации населения от биопрепаратов за счет бустерной дозы, хотя единого мнения о ее пользе нет.

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