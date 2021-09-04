Кремлевская пропаганда дает сбои накануне выборов в Госдуму РФ 1 4.09.2021, 8:26

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Путин решил понадеяться на русское «авось».

Похоже на то, что накануне выборов в Госдуму РФ агитационно-пропагандистская машина Кремля начала давать сбои. Даже такой отлаженный годами мощный механизм лжи и «оболванивания» собственного народа не справляется с волной негативных новостей, которая захлестнула Россию.

Об этом пишут на сайте Guildhall.

Катастрофы, трагические события и проблемы разного уровня практически поселились на страницах русскоязычных изданий. Такая ситуация не нова для России, в которой почти всегда происходят какие-то беды. Но, в отличие от прошлых времен, нынешняя агитационная провластная машина никак не объясняет происходящее на территории России. Катастрофы августа идут в режиме «полного радиомолчания».

Будущие сентябрьские выборы в Госдуму вызывают у Кремля не абы какое волнение. Вроде и несистемная оппозиция уничтожена, и СМИ независимые прикрыты, или получили клеймо «иностранного агента», и «царскую подачку» пообещали «силовикам», и переложили ответственность за все ошибки на «иностранцев проклятых». По мнению Кремля, сделано очень много для того, чтобы не беспокоится о возможных результатах выборов. Но…

Сконцентрировав и узурпировав практически всю власть в стране, Путин и его «Единая Россия» автоматически стали «ответчиками» перед населением России за весь тот бедлам, что сейчас творится. Сверхконцентрация власти в руках одной группы лиц, которая сплошь состоит из представителей пропутинской правящей партии, породила петлю обратной связи: любые плохие новости автоматически бьют именно по рейтингу этого конгломерата силы. А накануне выборов, когда рейтинги власти и так катастрофически «просели», любые проблемы могут привести Кремль к катастрофе надежд на сохранение статуса кво власти.

Постоянная пропагандистская «лапша на ушах» уже настолько надоела большинству россиян, что Кремль не в состоянии очередной порцией лжи объяснить людям ни взрыв автобуса в Воронеже, ни шестую подряд катастрофу самолета РФ (31 июля: Су-35 падает в Хабаровске, 14 августа: Бе -200 потеряно в Турции, 17 августа: Ил-112 падает в Кубинке, 18 августа: МиГ-29 падает в Астрахани, 23 августа: МиГ-29 сгорает на аэродроме в Астрахани, 27 августа: Су-24 падает в Перми).

Принцип «молчания» распространяется на все. Даже индикаторы Росстата по экономике публикуют реже, даже урожайность (урожай плохой; засуха) «засекретили», отложив публикацию «до уточнения». Зерна собрано на 1,5 млн. тонн меньше, урожайность упала более чем на 10%, то есть падение по пшенице – меньше собрано, меньше намолочено. И на этом фоне Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные по уборке урожая. Министерство молчит с 6 августа, также запретив отчитываться своему Центру агроаналитики. При этом чиновники обещают восстановить публикации «после уточнения данных», но это все приводит только к мысли о корректировке статистики.

Но такое «подвешивания плохих новостей» помогает очень уж слабо: граждане, и без публичного объявления виновных, в курсе кто в стране во всем виноват. Интересно, какие «отмазки» готовит Кремль на все эти проблемы и будут ли хоть какие-то объяснения от власти такому положению вещей после выборов? Или все зависит от результата? Или при варианте «тотальной» победы правящей партии Кремлю уже будет глубоко наплевать на реальное количество смертей от ковида? Росстат недавно в очередной раз прокололся на цифрах, опубликовав информацию о 50 000 смертей от коронавируса за месяц! Не надо быть профессором математики, чтобы увидеть разницу между «ежедневной смертностью от в пределах 800 человек» и месячной в 50 000. Может у Кремля август месяц состоит из 62 дней ?!

Чем может объяснить Кремль августовские трагедии с самолетами, которые люди уже окрестили предосенним «самолетопадом». Триллионы рублей в год, которые выделяются на Минобороны, банально разворовываются и не вкладываются в развитие вооруженных сил. Пока Шойгу вещает о российских якобы супер-пупер современных военно-технических средствах – они буквально рассыпаются на глазах.

Вместо того, чтобы признать свою недееспособность на посту министра, Шойгу разъезжает по стране в качестве кремлевского агитатора, рассказывая сказки о «новых городах» с миллионами жителей, которые возьмутся непонятно откуда, и прочую ерунду.

Современной власти Кремля нечем оправдать горькую правду практически уничтожения России. Уничтожение экономического, политического, социального и международного. «Властелин» страны-изгоя полностью потерял связь с реалиями и пытается контролировать ситуацию исключительно за счет силовых средств принуждения и даже отравления непокорных. Путину и Ко уже давно пора на покой. Пора освободить место, если сами не способны наладить эффективное государство. Но, они никогда самостоятельно не откажутся от такой огромной кормушки как Россия. Они будут пытаться до самого конца маскировать собственные провалы ложью и фейковыми оправданиями. Но за последнее время количество негативных новостей уже значительно превысило даже возможности прокремлевских лжецов.

Поэтому Кремль решил, что лучшее перед выборами просто молчать. А там – куда кривая заведет!

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