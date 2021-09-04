Чей Панджшер? Телеграм-канал «Сито Сократа»

4.09.2021, 8:34

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фото: CNN

Как бы фундаменталисткий джинн не вышел из-под контроля российских манипуляторов.

«Чей Панджшер?» - без преувеличения одна из основных интриг текущего момента не только в Афганистане, но и во всем мире. В последние часы поступают противоречивые сведения о текущем статусе данного стратегического района. Следует оговориться, что «Талибан» опустил над Панджшером практически непроницаемый цифровой занавес путем введения интернет-блекаута. Информационный вакуум порождает тьму версий происходящего.

По данным, исходящих из окружения талибов, под их контролем находится 20% непокорной долины, и продолжаются операции по ее захвату, которые могут продлится какое-то время. Другие источники, особенно связанные с российским ГРУ, браво рапортуют о полном переходе Падшжера под власть «Талибан», и заявляют о бегстве лидеров сопротивления в Таджикистан. Их переполняет радость от усиления фундаменталистской террористической организации, что особенно печально на фоне очередной годовщины бесланской трагедии, унесшей жизни 334 граждан РФ. В ротацию поставлены кадры ночного Кабула, где боевики «Талибан» стреляют в воздух, празднуя победу.

То, что вице-президент Салех выступил с видео-обращением, распространенным через канал TOLOnews, и опроверг свое бегство, рассказав о тяжелых боях, ведущихся в Панджшере с союзниками талибов из «Аль-Каиды», информационные ресурсы ГРУ не смущает. Ахмад Масуд в Twitter также опровергает слухи о падении свободной от талибов территории, приписывая их дезинформационной работе пакистанских спецслужб. Циркулируют слухи о пенджабских наемниках прибывших на штурм Панджшера, т.к. среди талибов желающих воевать не находится – ведь идет дележ власти, и никто не хочет сложить голову в столь ответственный момент. Информационное противоборство идет куда более интенсивно, чем реальные боевые действия. Представитель Национального фронта сопротивления (НФС) Али Назари заявил: «Пропагандистская машина талибов продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшир пал - мы видели это на прошлой неделе, что это ложь, и все наоборот - что именно Фронт национального сопротивления заставил их отступить». Совокупная картина остается окутанной пеленой неясности через которую пробиваются сообщения о жутких действиях талибов, массовых зверствах, что является предпосылками для гражданской войны даже после захвата мятежного региона.

Происходит разрушение образа цивилизованного, ванильного «Талибана», и обнажается его звериный оскал. Нельзя исключать приближения череды этнических чисток ненадежных таджиков и хазарейцев. Данная мысль следует из-за жадности и неуступчивости высокопоставленных носителей черных тюрбанов. У них определенное головокружение от успехов, и имитация игры в инклюзивное правительство близится к концу. «Талибан» 1 сентября отказался выделить квоту в правительстве представителям НФС, и полностью отбросил предложения о таджикской автономии. Решили силой загонять таджиков под пуштунское правление.

В условиях катастрофической ситуации в экономике и гуманитарной сфере «Талибан» хочет покрыть своих лидеров хотя бы славой военных побед. Особенно им льстило бы скоротечное падение Панджшерской долины, известной своей непокорностью и неприступностью. Долина раскинулась на площади в 3500 квадратных километров, и здесь проживают 300 тысяч этнических таджиков. Даже если пройдет ее пацификация, то она все равно будет оставаться их ахиллесовой пятой. Таджикистан, где режим Рахмона, как огня боится исламистов, очевидно, станет поддерживать сопротивление соплеменников. Такой сценарий удобен и для «Талибан»: на повстанцев можно списывать все проблемы в «эмирате». Россиянам расклад кажется заманчивым. Можно и талибов держать на коротком поводке посредством таджиков, и китайские геополитические планы рушить, и шантажировать Центральную Азию угрозой «талибанизации», а ЕС афганскими мигрантами. Вот такие грустные расклады вокруг Панджшерской долины и всего Афганистана. Но как бы фундаменталисткий джинн не вышел из-под контроля российских манипуляторов.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

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