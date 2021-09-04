«Это — деменция. Посмотрим, кто займет его место» 1 4.09.2021, 8:52

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Куда денут правителя?

Российский президент Владимир Путин допустил ошибку в истории, беседуя со школьниками, и его тут же поправил один из них. Петр Великий (1675-1725) воевал не на Семилетней, а на Великой Северной войне, продлившейся 21 год, сказал мальчик, явно смущаясь, шефу Кремля, пишет немецкое издание Der Spiegel (перевод — inosmi.ru).

Тот действительно перепутал две войны. Во Владивостоке президент встретился со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов по разным областям знаний.

Путин поблагодарил за поправку, однако директриса школы отчитала школьника за «определенную наглость», о чем написали некоторые средства массовой информации.

А вот критически настроенные к Кремлю медиа и оппозиция восхитились мужеством школьника. Как заметил комментатор Михаил Фишман, наконец кто-то осмелился сказать президенту, что тот не прав. Кира Ярмыш, пресс-секретарь находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, осудила учительницу, которая вероятно считает, что «школа должна давать не знания, а учить покорности и угодливости».

Шумиха вокруг происшествия 1 сентября была настолько велика, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил в четверг успокоить общество и назвал школьника «молодцом»: «Это никакая не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы». Песков выразил надежду, что у мальчика больше не будет неприятностей в школе.

Комментарии немецких читателей

MathiasHamburg

В путинском возрасте люди иногда кое-что путают. Но с Путиным это случается постоянно. Вероятно, это — первые признаки деменции. Посмотрим, кто придет на его место и куда его денут.

Frietjoff

«Песков выразил надежду, что у мальчика больше не будет неприятностей в школе».

«Надежда» — это не указание. Но направление директору школы дано: она может (и должна) наказать мальчика.

В таких режимах все умеют читать между строк. Нам тоже когда-то говорили: «Ни у кого нет намерений возводить стену».

Edelfranke

Школьникам подобное еще разрешают. Хорошо, если бы в будущем таким правом пользовались все русские!

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