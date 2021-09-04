Чем будут кормить минских школьников и сколько это стоит 4.09.2021, 8:59

Популярный у учеников ролл из списка исключили.

С этого учебного года меню в школах Минска начнет меняться чаще. Если раньше обновленные блюда появлялись на столах учеников дважды в год, то теперь это будет происходить каждую четверть. О том, какие новинки появятся в рационе школьников, и во сколько завтраки, обеды и ужины обойдутся родителям, специалисты рассказали во время пресс-конференции, сообщает zerkalo.io.

— С этого года мы взяли на себя обязательство обновлять меню каждую четверть. Учитывать сезонность, вкусовые предпочтения детей, чтобы охват школьным питанием был как можно больше, — пояснила ситуацию Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания. — С сентября мы включили в меню как новые блюда, так и классические, которые полюбились детям.

Подробное меню для школьников на ближайшие две недели учебного года можно найти на сайте комбината школьного питания. Из новинок в нем филе птицы запеченное «Вкусное». Это куриное филе под сырно-сметанной массой. Биточки куриные «Нежные». Популярный у учеников ролл, который ребята с первых дней прозвали шаурмой, из списка исключили, а вот шашлычок «Школьный» на осень оставили.

Есть, кстати, в перечне блюд и ряд новых салатов. Например, «Рамонак» из свежего огурца с яйцом, сахарной кукурузой и растительным маслом. А также всем известное «Оливье». Готовить его будут без лука. Уж очень этот овощ не нравится ребятам.

— В этом году для заправки и приготовления блюд мы будем использовать рапсовое масло, — рассказала Надежда Лукашевич. — И в качестве эксперимента в детские завтраки включаем перепелиные яйца.

Сколько это будет стоить?

— Стоимость питания в учреждениях образования дифференцирована. Она зависит от режима учреждения, возраста ребенка, кратности и варьируется от 2,75 рубля до 5,38 рубля (градация с учетом чернобыльской зоны), — отметила Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования.

Раскладка по цене за питание для школьников выглядит так:

Сколько из этих денег уходит на завтрак, обед или ужин можно увидеть в этой таблице.

Для сравнения, в минском детском саду стоимость питания за один день составляет примерно 4,3 рубля. В эту сумму входит завтрак, обед, полдник и ужин.

А можно отказаться от школьного питания?

Можно. По словам Люции Михальчук, ни в каком из нормативных актов не прописано, что ученики обязаны кушать в школе.

— Письменного отказа от питания не требуется. Если есть категорическая необходимость отказываться, просто извещаете руководство школы, что ребенок не будет получать горячее питание, — описала механизм процедуры отказа специалист. — Но родителям нужно обратить внимание, что дети в школе находятся не один час, и одних бутербродов им не достаточно. Горячее должно быть.

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