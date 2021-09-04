У Синепалого — слишком короткая скамейка запасных 4.09.2021, 9:17

Может, пора воспользоваться своим правом на забастовку?

Прогноз относительно результатов разборок в спортивной отрасли полностью подтвердился. За полный провал по всем фронтам не ответил никто. Ни Минспорт, ни НОК Беларуси. Курирующего спорт вице-премьера зацепило, но не сильно, по касательной, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Причина та же самая, что и в спорте: самого себя наказать нельзя и короткая скамейка запасных. Но мы обратим внимание на несколько не совсем связанных со спортом вещей.

В Москве уже не так уверены в том, что визит 9 сентября состоится. Денег не дают, вот синепал и чудит. Союзничек совсем от рук отбился. Пора возвращать в тонус — пока вербально. Вот и на «Эхе Москвы» синепалого вполне себе однозначно назвали людоедом, а также признали факт насилия и пыток.

Со свой стороны напомним, что на самом деле ближайшие Олимпийские игры — в 2022 году в Пекине. Результат там тоже не просматривается. Особую благодарность идеологам нужно выписать за полный развал отечественной школы фристайла. Впрочем, и другие зимние виды тоже не в лучшей форме. Пора собирать команду по айсштоку, наверное, из недохоккеистов.

Во-вторых, на встрече еще раз подтвердили, что зарплаты в белорусском футболе будут снижены… до 8000 рублей. Не знаем, что должны почувствовать рабочие, которые горбатятся на трех станках, или медики, работающие на две ставки, или учителя младших классов, воспитатели детсадов и прочие рабы и бюджетники, услышав такие откровения. А ведь зарплаты были еще выше. Про результат молчим вообще.

Неужели не обидно? Может, пора воспользоваться своим правом на забастовку?

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