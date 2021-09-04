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Ученые рассказали, сколько чашек кофе полезно пить для сердца

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  • 4.09.2021, 9:44
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Ученые рассказали, сколько чашек кофе полезно пить для сердца

Результаты исследования опубликовало Европейское общество кардиологов

Многие из нас не представляют своей жизни без кофе, но так ли полезно пить этот крепкий и бодрящий напиток. Новое исследование ученых говорит о том, что употребление до 3-х чашек кофе в день снижает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет u-news.com.ua.

«Насколько нам известно, это крупнейшее исследование по систематической оценке сердечно-сосудистых эффектов регулярного употребления кофе среди населения без диагностированного сердечного заболевания», - объясняет автор исследования доктор Юдит Симон из Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейса в Будапеште, Венгрия, в текущем сообщении Европейского общества кардиологов (ESC).

«Наши результаты показывают, что регулярное употребление кофе безопасно, и даже высокое ежедневное потребление не было связано с негативными сердечно-сосудистыми событиями и более высокой смертностью от всех причин после наблюдения в течение 10–15 лет», - сказал ученый.

Кроме того, от 0,5 до 3 чашек кофе в день были независимо связаны с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины.

По сравнению с теми, кто не пьет кофе, потребление от легкого до умеренного было связано со снижением общего риска смерти на 12 %, риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 % и риска инсульта на 21%.

Чтобы исследовать возможные основные механизмы, ученые проанализировали взаимосвязь между ежедневным потреблением кофе и структурой и функцией сердца в течение среднего периода наблюдения в одиннадцать лет.

Для этого они использовали данные 30 650 участников, которые прошли магнитно-резонансную томографию сердца (МРТ), которая считается золотым стандартом для оценки структуры и функции сердца.

«Анализ изображений показал, что у участников с умеренным потреблением кофе были более здоровые и лучше функционирующие сердца по сравнению с теми, кто не пил кофе», - сказал д-р. Саймон.

«Наши результаты показывают, что потребление до 3 чашек кофе в день связано с благоприятными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - говорит исследователь.

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