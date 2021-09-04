Ученые рассказали, сколько чашек кофе полезно пить для сердца 2 4.09.2021, 9:44

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Результаты исследования опубликовало Европейское общество кардиологов

Многие из нас не представляют своей жизни без кофе, но так ли полезно пить этот крепкий и бодрящий напиток. Новое исследование ученых говорит о том, что употребление до 3-х чашек кофе в день снижает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет u-news.com.ua.

«Насколько нам известно, это крупнейшее исследование по систематической оценке сердечно-сосудистых эффектов регулярного употребления кофе среди населения без диагностированного сердечного заболевания», - объясняет автор исследования доктор Юдит Симон из Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейса в Будапеште, Венгрия, в текущем сообщении Европейского общества кардиологов (ESC).

«Наши результаты показывают, что регулярное употребление кофе безопасно, и даже высокое ежедневное потребление не было связано с негативными сердечно-сосудистыми событиями и более высокой смертностью от всех причин после наблюдения в течение 10–15 лет», - сказал ученый.

Кроме того, от 0,5 до 3 чашек кофе в день были независимо связаны с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины.

По сравнению с теми, кто не пьет кофе, потребление от легкого до умеренного было связано со снижением общего риска смерти на 12 %, риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 % и риска инсульта на 21%.

Чтобы исследовать возможные основные механизмы, ученые проанализировали взаимосвязь между ежедневным потреблением кофе и структурой и функцией сердца в течение среднего периода наблюдения в одиннадцать лет.

Для этого они использовали данные 30 650 участников, которые прошли магнитно-резонансную томографию сердца (МРТ), которая считается золотым стандартом для оценки структуры и функции сердца.

«Анализ изображений показал, что у участников с умеренным потреблением кофе были более здоровые и лучше функционирующие сердца по сравнению с теми, кто не пил кофе», - сказал д-р. Саймон.

«Наши результаты показывают, что потребление до 3 чашек кофе в день связано с благоприятными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - говорит исследователь.

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