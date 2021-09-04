Назван эффективный способ избежать тромбоза после COVID-19 4 4.09.2021, 10:05

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По оценкам медэкспертов, тромбы составляют 20-30% случаев среди постковидных осложнений.

Образование тромбов является одним из наиболее опасных постковидных осложнений, которые угрожают жизни пациента.

По оценкам медэкспертов, в 20-30% случаев среди постковидных осложнений встречаются тромбозы.

Об этом сообщает healthinfo.ua.

Для того, чтобы не допустить опасных последствий после перенесенной инфекции, врачи посоветовали в течение месяца после выздоровления тщательно отслеживать состояние своего здоровья.

Не лишним, по словам медиков, будет сделать кардиограмму, и употреблять как можно больше жидкости. Лучше всего пить самую простую воду, она помогает разжижать кровь, что, в свою очередь, снижает вероятность образования тромбов. Особенно, по словам докторов, это актуально в жаркие дни, когда у человека наблюдается повышенное потоотделение.

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