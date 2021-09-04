Битва за Панджшер: что на самом деле происходит в восставшей против талибов провинции Афганистана 4.09.2021, 10:21

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Фото: Reuters

Сведения поступают противоречивые.

По приходящим из Афганистана сообщением, в окрестностях Панджшерской долины, последнего оплота сопротивления талибам, с минувшей ночи продолжаются упорные бои. Стороны конфликта дают противоречивую информацию о происходящем - как "Талибан", так и его противники заявляют, что одерживают верх, сообщает ВВС.

Рейтер пишет со ссылкой на три источника в "Талибане", что силы талибов взяли под свой контроль весь Афганистан, включая Панджшерскую долину.

"Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Возмутители спокойствия разгромлены, и Панджшер сейчас находится под нашим командованием ", - цитирует агентство одного из командиров талибов.

После появления информации о взятии долины в Кабуле началась стрельба в воздух - по одной из версий, таким образом талибы отмечали победу.

Однако подтвердить сообщения о том, что талибы действительно победили, из независимых источников не удалось.

При этом бывший вице-президент Амрулла Салех, который после бегства главы государства Ашрафа Гани заявил, что продолжит борьбу, опроверг слухи в соцсетях о том, что он бежал из страны.

В доказательство он прислал Би-би-си видеообращение, в котором назвал безосновательными сообщения о своем бегстве.

"Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов, - сказал он. - У них были жертвы, и у нас были жертвы. Вчера я был на похоронах моих павших братьев, погибших в этой священной и святой защите Афганистана".

"Но мы не сдадимся", - заявил он, написав в "Твиттере", что сопротивление продолжается.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид утверждает, что талибы отбили у "Фронта национального сопротивления" (ФНС) некоторые территории внутри долины, а противник понес тяжелые потери.

Представитель ФНС Фахим Дашти заявил Би-би-си, что наступление талибов, которое велось с двух сторон, отражено, фронт продолжает контролировать все входы в долину и даже выдвинулся за ее пределы.

По его словам, потери талибов составили около 350 человек убитыми, порядка 50 боевиков попали в плен. У Би-би-си нет возможности получить подтверждение этих данных из независимых источников.

Обе стороны заявили, что наступление талибов на долину возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня.

Что такое Панджшер

Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тысяч метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.

После падения Кабула 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".

"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - легендарного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды".

По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.

Тем временем поступают сообщения о разногласиях в лагере талибов, тормозящих формирование нового правительства. Как передает агентство Франс пресс, о его создании может быть объявлено не раньше субботы.

Основными соперниками выступают полевой командир Сираджуддин Хаккани, контролирующий со своими людьми Кабул, и сын покойного основателя движения муллы Омара мулла Якуб.

На чью сторону склоняется лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, пока неизвестно.

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