Байден поручил рассекретить связанные с 11 сентября документы 4.09.2021, 10:30

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Президент США выполнил обещание, данное им во время избирательной кампании.

Президент США Джо Байден подписал указ о пересмотре, рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, сообщает dw.com.

Постановление обязывает генерального прокурора США Меррика Гарланда обнародовать соответствующие документы в течение следующих шести месяцев, заявил глава Белого дома.

Информация о терактах не должна оставаться секретной, если общественный интерес к ней превышает возможный ущерб для национальной безопасности Соединенных Штатов, говорится в документе.

Поступая так, 46-й президент США выполняет обещание, данное им во время избирательной кампании. Байден заявил тогда, что в случае своего избрания поручит генпрокурору "лично изучить обстоятельства всех дел", в которых правительство ссылалось на соблюдение государственной тайны, и выступит за "раскрытие информации о произошедшем два десятилетия назад".

Рассекречивания добиваются близкие погибших

Ранее семьи некоторых погибших в результате террористических атак отказались принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летней годовщины трагедии, если Байден не обнародует секретные документы. В основном родственники жертв 11 сентября имеют в виду данные, которые могут пролить свет на роль, которую, как они считают, играла в терактах Саудовская Аравия. Семьи погибших уже на протяжении долгого времени добиваются, чтобы Эр-Рияд понес ответственность за предполагаемые связи с террористической организацией "Аль-Каида". Пострадавшие указывают и на то, что большинство смертников, осуществивших атаки, были подданными этого королевства.

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

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