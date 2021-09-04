Путинская политика окзалась в цугцванге 4.09.2021, 10:59

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Фото: ТАСС

Популизм Кремля разоряет российскую экономику.

Перед выборами власти активно раздают россиянам деньги: по 15 тысяч рублей получат военные, по 10 — пенсионеры и школьники. Экономические показатели страны такие расходы не улучшат: реальные доходы людей не растут, а ВВП растет гораздо медленнее, чем в остальном мире. Путинская экономическая политика в цугцванге: что ни делай, дальше будет только хуже, считает в статье на сайте The Insider экономист Валерий Кизилов.

Экономисты заговорили о дилемме, возникшей при подготовке бюджета России на 2022 год. Тратить, чтобы поддержать рост доходов, или сберегать, чтобы замедлить повышение цен? Первый путь означает, что бюджетное правило, которое было временно смягчено на 2020-2021 годы, не должно принять прежнего жесткого вида и в 2022 году.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения, особенно если они состоят в дополнительных государственных расходах. И вот, 5 августа министерство экономического развития (МЭР) предложило сохранить на предстоящие три года первичный структурный дефицит на уровне 1,46 млрд рублей, тогда как старая версия бюджетного правила дозволяет лишь 585 млрд. Первичный структурный дефицит – это разница между расходами и неким нормально-усредненным уровнем доходов бюджета, который включает «ненефтегазовые» доходы и только ту «базовую» часть нефтегазовых, что возникает при продаже нефти по цене $43,3 за баррель. Кроме того, МЭР предложило еще и оптимистический прогноз по объемам экспорта нефти из России, и как следствие – дополнительные расходы из федерального бюджета на сумму 1,8 трлн рублей в 2022-2024 годах. То есть, примерно 600 млрд рублей в год.

Много это или мало? В федеральном бюджете, принятом на 2021 год, заложены доходы в 18,8 трлн, расходы в 21,5 трлн, дефицит свыше 2,7 трлн. Таким образом, дефицит за счет данных расходов вырос бы примерно на четверть. Вроде бы много. Но если сравнить эти 600 млрд с теми бюджетными раздачами, которые уже обещаны властями в текущем году, получится мало.

Один лишь недавний путинский посул выдать каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей – это уже 456 млрд (пенсионеров в России 45,6 млн человек). Силуанов оценил эти расходы еще выше – в 500 млрд, ведь выплаты обещаны еще и военным, да и сама организация процесса требует денег. А ведь еще в апрельском послании Путин объявил о социальных пособиях, которые должны обойтись в 270 млрд, из которых 170 млрд – это выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника к началу учебного года. Еще 505 млрд за три года, или 150-180 млрд рублей в год правительство собралось потратить в рамках «42 инициатив социально-экономического развития», о которых было объявлено 19 июля. В сумме апрельские, июльские и августовские заявления Путина и Мишустина должны раздуть расходную часть бюджета текущего года как минимум на 920 млрд рублей.

Поскольку 920 млрд примерно в полтора раза больше, чем 600 млрд, выходит, что эти обещания несовместимы не только со старой версией бюджетного правила, но и с его «ковидной» модификацией, которую МЭР предлагает продлить еще на три года. До путинских слов о 10 тысячах каждому пенсионеру еще сходилось, а после – уже нет. Не до правил, когда рейтинг «Единой России» падает!

Впрочем, можно свести концы с концами за счет использования сверхплановых доходов бюджета. В норме они идут на погашение государственного долга. Сейчас же министр экономического развития Решетников поднял вопрос о том, чтобы тратить их на более популярные вещи.

А сверхплановые доходы в этом году велики. На 25 августа федеральный бюджет получил уже 75% той суммы, которую должен собрать за весь год. Поступления от НДПИ на нефть на 71% выше, чем за сопоставимый период прошлого года, от НДС – на 27% выше, по всем доходным статьям в совокупности – на 33% выше. Причина роста доходов банальна – подорожала нефть. В конце августа 2021 года она стоит $70-72 за баррель, годом раньше было $45-46. Как следствие, неплох и рост ВВП: в конце июля МВФ объявил, что у России в 2021 году он составит 4,4% (тремя месяцами ранее прогнозировалось лишь 3,8%). Замечательный показатель – последний раз четырехпроцентный рост наблюдался аж в 2012 году! Правда, отставание России от передовых экономик все равно будет лишь усугубляться: ведь в США при этом ожидается рост в 7%, в еврозоне 4,6%, в целом по развитым странам 5,6%, а по миру 6%.

Минэкономразвития, по-видимому, лоббировало рост государственных расходов не затем, чтобы сотни миллиардов были просто розданы пенсионерам и военным. От перераспределения ни совокупное богатство страны, ни валовый доход вырасти не могут. Пока со своей предвыборной нуждой не вмешался лично Путин, скорее всего, предполагалось, что дополнительные расходы примут вид государственных инвестиций. Это было бы и благовидно, и выгодно для чиновников, распределяющих капиталовложения. В конце концов, за низкую эффективность подобных трат в путинской системе почти никогда не наказывают.

Теперь же в бюджете денег на дополнительные госинвестиции, вероятно, не найдется. Но есть еще внебюджетный Фонд национального благосостояния с активами на 13,7 трлн рублей, из которых 8,5 трлн имеют ликвидную форму. В мае правительство уже выделило из этого источника почти 900 млрд рублей на 7 инфраструктурных проектов. Это БАМ, железные дороги Московского узла, автомагистрали Москва-Казань и Казань-Екатеринбург, обновление вагонов петербургского метро, модернизация коммунальной инфраструктуры в регионах и «опережающее социально-экономическое развитие Ангарско-Енисейского макрорегиона».

Даже если перспективы окупаемости этих проектов сомнительны, вполне возможно, что сейчас вырастет вероятность финансирования еще нескольких подобных начинаний. Риторика о вложениях в будущее, о государственных инвестициях как движущей силе развития страны популярна в правительственных кругах почти как в брежневские годы. И как тогда, страна при этом переживает разбазаривание ресурсов и общий застой.

Есть в современной России и растущие сегменты экономики, движимые частными инвестициями. Онлайн-торговля, информационные технологии, цифровые развлечения и коммерческое образование развиваются, отражая мировые тенденции, которые по-прежнему широко и успешно заимствуются отечественными предпринимателями. Потребительский сектор крупных городов чувствует себя неплохо, потому что в эти города продолжают перетекать люди. При хорошей внешней конъюнктуре временами испытывает подъем и тянет за собой смежников экспортная промышленность. Относительно благополучны некоторые направления пищевого производства, но здесь благоприятная динамика уже нередко обеспечена искусственным удалением с рынка иностранных поставщиков, то есть, производители процветают не во благо потребителям. А вокруг этих островов успеха – зона бедствия, откуда бегут и люди, и капиталы.

В нормальных условиях переток труда и капитала из убыточных видов деятельности в рентабельные ведет к тому, что производительность и доходы в целом растут. В России же реальные доходы средней семьи сегодня на том же уровне, что 10 лет назад.

В России реальные доходы средней семьи на том же уровне, что 10 лет назад

Росстат ежеквартально публикует сводку «Покупательная способность денежных доходов населения». В ней среднедушевой доход жителя России измеряется не в рублях, а в продуктах, которые можно купить на эти рубли. В говядине, например, получается, что с 2011 по 2021 средний доход вырос с 90 до 94 кг в месяц – всего на 5%. В молоке – с 480 до 510 литров, на 6%. А вот в куриных яйцах получается спад на 13% - 10 лет назад на месячный доход можно было купить 5112 яиц, теперь только 4480 штук. А если мерить в сливочном масле, то в 2011 году средний доход составлял 77 кг, теперь же 54 кг, это меньше на 30%. В хлебе, муке и рыбе доход за 10 лет упал, в овощах и сахаре вырос, а в целом видно, что богаче люди не стали.

При этом задолженность российских домохозяйств по банковским кредитам составляла на начало 2013 года 8,4 трлн рублей, а на середину 2021 года – 24 трлн, почти в три раза больше. Отношение этого показателя к номинальному ВВП за 8 лет поднялось с 11,5% до 20%. До пандемии, на начало 2020 года долги граждан составляли 19 трлн рублей, таким образом, за полтора года они выросли на 26%.

Получается, что даже стагнирующий уровень потребления житель страны поддерживает только за счет все более глубокого влезания в долги. И это создает дилемму уже для денежной политики. Поддержание относительно низких процентных ставок означает, что это движение в тупик продолжится и дальше, а их рост станет немедленным болезненным шоком для миллионов людей. Скорее всего, Банк России не захочет отвечать за такую жесткую посадку, а предпочтет понемногу и дальше вбрасывать деньги в экономику, раздувая кредитную массу и постепенно забывая о цели сдерживать инфляцию в пределах 4%.

Для ускорения экономического роста власти могут предложить только одну идею – еще больше казенных инвестиций, то есть, еще больше денег, изъятых у налогоплательщика или созданных путем эмиссии, чтобы их распределяли чиновники и политики. Все прекрасно понимают, что Путин на старости лет уже не превратится в диктатора-модернизатора вроде сингапурского Ли Кван Ю, который преследовал за коррупцию даже своих друзей, или южнокорейского Пак Чон Хи, который давал преференции именно тем предпринимателям, что действительно умели эффективно расширять производство. Функционер системы может пострадать, если утратит лояльность или в силу невезения, но никак не из-за того, что вложил государственные деньги с низкой отдачей. Следовательно, пока существует нынешний политический порядок, из застоя экономика не выйдет.

Можно радоваться, что еще есть довольно крупные локальные ниши, где возможен естественный рост доходов и производства. Отрадно, что бюджетный дефицит и инфляция остаются умеренными, а вероятность финансовых авантюр, которые сделали бы Россию подобием Венесуэлы, невелика. Однако глубокое ощущение бесперспективности будет сохраняться, пока система существует. И пока это так, стратегический выбор у российских предпринимателей невелик: или отказаться от амбиций и надежд на рост, или встраиваться в ряды окологосударственных паразитов, или создавать запасные аэродромы за границей. А обычному гражданину стоит направить нежданно влетающие в карман 10 тысяч рублей на досрочное погашение кредитов.

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